¿La ha visto? Esta es la serie española que se posiciona en el tercer puesto del ranking de Netflix; rompe récords de visualizaciones a nivel mundial

Netflix sigue deleitando a sus más fieles espectadores con grandes producciones. Esta vez una serie española es la encargada de mantener en suspenso a los televidentes, al punto de alcanzar un importante ranking.

Se trata de El cuco de cristal, la cual se ha consolidado como una de las series españolas más destacadas de Netflix, alcanzando el tercer puesto en el ranking mundial de visualizaciones.

Esta miniserie, basada en la exitosa novela del escritor Javier Castillo, ha capturado la atención global gracias a su intrigante trama, un elenco estelar y su impecable producción, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia y crítica.

Cuco de Cristal rompe récords de visualizaciones a nivel mundial. | Foto: JULIO VERGNE/NETFLIX

La serie gira en torno a Clara Merlo, una médico residente que tras sufrir un infarto fulminante necesita un trasplante de corazón. La historia se intensifica cuando Clara, aun en proceso de recuperación, siente la necesidad de conocer la vida del joven donante de su corazón, lo que la conduce a un pequeño pueblo lleno de secretos.

La narrativa se despliega en un thriller que entrelaza tres épocas distintas: 2004, 2005 y 2025, explorando una red de misterios y desapariciones que han marcado al pueblo durante dos décadas. La serie combina drama, misterio y una reflexión profunda sobre la identidad y los terrores sociales, manteniendo al espectador atrapado con giros inesperados y cliffhangers constantes.

Cuco de Cristal está basada en una novela. | Foto: JULIO VERGNE/NETFLIX

El cuco de cristal cuenta con un elenco de renombre que aporta intensidad y credibilidad a la historia. Catalina Sopelana protagoniza como Clara Merlo, acompañada por Álex García, quien interpreta a Miguel Ferrer, e Itziar Ituño, famosa por su papel en La casa de papel, en el rol de Marta Peña. Iván Massagué desempeña a Rafael, un personaje crucial vinculado con los enigmas del pueblo, mientras que Tomás del Estal y Alfons Nieto completan el reparto con papeles fundamentales que enriquecen la trama.

Desde su estreno el 14 de noviembre de 2025, El cuco de cristal no solo ha sido un éxito de crítica, sino que también ha roto varios récords de visualización en Netflix.

La serie se ha posicionado en tercer lugar dentro del ranking global de series más vistas en la plataforma, sumando más de 230 millones de hogares alcanzados en más de 190 países.

Este hito demuestra no solo la popularidad de la producción, sino también el creciente apetito por el thriller literario español, que ha sido exportado con éxito gracias a la efectiva adaptación de obras como las de Javier Castillo.

Cuco de Cristal es una de las más vistas en el mundo. | Foto: JULIO VERGNE/NETFLIX