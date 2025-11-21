Uno de los planes favoritos por miles de personas es disfrutar de las producciones que se lanzan en diferentes plataformas de streaming y en esta época decembrina, que es una de las preferidas, se aprovecha para ver películas y compartir en familia, pareja o con amigos.

Entre ellas, Netflix es una de las elegidas por el público gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos internacionales con producciones originales, que han marcado tendencia y alcanzan una alta suma de visualizaciones.

Asimismo, esta plataforma busca renovar su contenido y para esta temporada hay nuevas películas en el género romántico navideño que prometen conquistar, incluso, la número uno hace parte del top 10 de las más vistas.

A continuación, las 10 mejores películas románticas navideñas junto a su sinopsis oficial de Netflix.

10. Nuestro secretito

Después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos, dos exnovios despechados deben pasar Navidad bajo el mismo techo y ocultar su pasado amoroso.

Un romance en medio de unas vacaciones que no termina como ellos esperaban. | Foto: Tomada de Netflix

9. Una Navidad Extra

Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Una última Navidad juntos por sus hijos, pero la aparición de una persona genera situaciones incómodas. | Foto: Tomada de Netflix

8. Un baile navideño de Cenicienta

Una profesora de baile descubre que sus raíces familiares la llevan hasta un pueblo real, donde es reclutada para darle clases de vals a un terco príncipe para Navidad.

7. Navidad bajo un cielo de auroras

En busca de inspiración para su libro, una escritora visita su ciudad natal para ver las auroras boreales y conoce a un encantador guía turístico.

La idea de ir tras de un sueño termina dándole un giro inesperado a su vida. | Foto: Tomada de Netflix

6. Todo lo que necesito para Navidad

Durante la Navidad, una música que lucha por adaptarse al mundo digital conoce a un empresario tecnológico cuyo trabajo detesta, hasta que sus diferencias los acercan.

Una artista que no está de acuerdo con cambiar su trabajo, lo empieza aceptar luego de que surge un romance. | Foto: Tomada de Netflix

5. Operación muérdago

Cuando una diseñadora ayuda a revivir la recaudación navideña de su pueblo natal, un reencuentro inesperado con su antiguo amor pone en riesgo sus planes y su corazón.

Los planes de una diseñadora se pueden ver afectados luego de encontrarse con una persona de su pasado. | Foto: Tomada de Netflix

4. Sorpresa de Navidad

Tras una ruptura amorosa, una editora vuelve a su pueblo, donde aman la Navidad, y su mejor amigo la hace participar en miles de eventos festivos rigurosamente planeados.

Parece que se quedará sola en Navidad, pero sus vecinos la obligan a participar de sus fiestas | Foto: Tomada de Netflix

3. Nuestra historia de Navidad

Cuando su hija y su novio los visitan por las fiestas, una pareja recuerda cómo ambos, sin saberlo, se enamoraron de su mayor rival.

Surge un romance inesperado, en donde pasan del odio al amor cuando menos lo imaginaron. | Foto: Tomada de Netflix

2. Navidad bajo las luces

Tras aceptar ayudar a su hermano con el carnaval navideño de su difunta madre, Emily une fuerzas con su encantador amigo para crear un mágico espectáculo de luces.

Mientras trabajan en hacer un espectáculo, surge una conexión romántica que los une | Foto: Tomada de Netflix

1. El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.