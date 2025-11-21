CULTURA
Las 10 películas románticas navideñas de Netflix para ver en la temporada decembrina
Ya casi se acerca la Navidad para disfrutar de las producciones de la temporada en pantalla chica.
Uno de los planes favoritos por miles de personas es disfrutar de las producciones que se lanzan en diferentes plataformas de streaming y en esta época decembrina, que es una de las preferidas, se aprovecha para ver películas y compartir en familia, pareja o con amigos.
Entre ellas, Netflix es una de las elegidas por el público gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos internacionales con producciones originales, que han marcado tendencia y alcanzan una alta suma de visualizaciones.
Asimismo, esta plataforma busca renovar su contenido y para esta temporada hay nuevas películas en el género romántico navideño que prometen conquistar, incluso, la número uno hace parte del top 10 de las más vistas.
A continuación, las 10 mejores películas románticas navideñas junto a su sinopsis oficial de Netflix.
10. Nuestro secretito
Después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos, dos exnovios despechados deben pasar Navidad bajo el mismo techo y ocultar su pasado amoroso.
9. Una Navidad Extra
Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.
8. Un baile navideño de Cenicienta
Una profesora de baile descubre que sus raíces familiares la llevan hasta un pueblo real, donde es reclutada para darle clases de vals a un terco príncipe para Navidad.
7. Navidad bajo un cielo de auroras
En busca de inspiración para su libro, una escritora visita su ciudad natal para ver las auroras boreales y conoce a un encantador guía turístico.
6. Todo lo que necesito para Navidad
Durante la Navidad, una música que lucha por adaptarse al mundo digital conoce a un empresario tecnológico cuyo trabajo detesta, hasta que sus diferencias los acercan.
5. Operación muérdago
Cuando una diseñadora ayuda a revivir la recaudación navideña de su pueblo natal, un reencuentro inesperado con su antiguo amor pone en riesgo sus planes y su corazón.
4. Sorpresa de Navidad
Tras una ruptura amorosa, una editora vuelve a su pueblo, donde aman la Navidad, y su mejor amigo la hace participar en miles de eventos festivos rigurosamente planeados.
3. Nuestra historia de Navidad
Cuando su hija y su novio los visitan por las fiestas, una pareja recuerda cómo ambos, sin saberlo, se enamoraron de su mayor rival.
2. Navidad bajo las luces
Tras aceptar ayudar a su hermano con el carnaval navideño de su difunta madre, Emily une fuerzas con su encantador amigo para crear un mágico espectáculo de luces.
1. El encanto del champán
Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.