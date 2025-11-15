Suscribirse

CULTURA

Las 10 mejores películas de acción en Netflix que debería ver: reconocidos actores protagonizan estas producciones

Las mejores producciones para disfrutar en familia, pareja o con amigos.

Redacción Cultura
15 de noviembre de 2025, 8:15 p. m.
Netflix se mantiene entre las plataformas de streaming favoritas por el público, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos internacionales con producciones originales que han marcado tendencia y alcanzan una alta suma de visualizaciones.

Su oferta variada en los diferentes géneros en sus producciones como series y películas la ha convertido en la opción escogida por muchos usuarios que buscan entretenimiento accesible desde cualquier pantalla.

A continuación, las diez mejores películas de acción y su sinopsis según la plataforma estadounidense.

Bright

Esta producción protagonizada por Will Smith, quien interpreta a un policía humano, se encuentra en una ciudad llena de tensiones territoriales entre especies y su compañero orco se topan con un poderoso objeto. La guerra profetizada comenzó.

Rebel Ridge

Un exmarine debe enfrentarse a la corrupción en un pequeño pueblo cuando la policía le confisca injustamente la bolsa con el dinero para pagar la fianza de su primo.

Escuadrón 6

Un multimillonario genio de la tecnología simula su muerte y conforma un equipo internacional para derrocar a un cruel dictador en una misión arriesgada y sangrienta.

Su destacado elenco está conformado por: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona, Dave Franco y Corey Hawkins.

Misión de rescate

La última misión de un curtido mercenario se convierte en una introspectiva carrera de supervivencia cuando lo envían a Bangladés a rescatar al hijo de un narco.

El hombre gris

Cuando un agente de la CIA descubre comprometedores secretos de la agencia, se convierte en el blanco de un despiadado activo que no se detendrá hasta eliminarlo.

La vieja guardia

Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.

Triple frontera

Cinco exsoldados de operaciones especiales ponen la mira en la fortuna oculta de un capo del narcotráfico. Fuera de la ley y solos contra todos. No hay vuelta atrás.

Kate

En Tokio, una asesina despiadada ha sido envenenada antes de su última misión. Ahora tiene menos de 24 horas para descubrir quién lo hizo y cobrar venganza.

El ejército de los muertos

Tras la aparición de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

RRR

En esta épica saga ambientada en la India preindependiente, un audaz guerrero en una arriesgada misión se enfrenta cara a cara con un implacable policía británico.

