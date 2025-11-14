Noviembre avanza con fuerza y, poco a poco, se va acercando diciembre con una de las épocas más esperadas del año. La Navidad ya se empieza a sentir, y no es la excepción en las plataformas de streaming.

Con esta etapa del año, muchos ya se preparan para realizar maratones especiales con películas de temática navideña, reviviendo clásicos especiales. De hecho, todos los servicios van actualizando sus catálogos, dando los mejores proyectos para los usuarios.

Netflix, HBO Max y Disney + tienen propuestas recordadas y únicas, removiendo memorias de todas las generaciones. Desde comedia hasta cintas animadas, todas reúnen un toque diferente que ha dejado huella.

Lista de películas románticas para ver en Navidad. | Foto: Getty Images

Películas de Navidad para diciembre 2025

Una Navidad de locos (HBO)

Este proyecto cuenta con el protagónico de Tim Allen y Jamie Lee Curtis, quienes encarnan a un matrimonio que desea huirle a la Navidad tras la partida de su hija. Sin embargo, un giro especial se dará en la Noche Buena.

Una Navidad extra (Netflix)

Una pareja busca un divorcio amigable y se ve involucrada en una historia inesperada, pues una de las partes presenta un nuevo amor en medio de la Navidad. Alicia Silverstone le da vida al relato, precisamente en temporada navideña de Netflix.

El regalo prometido (Netflix)

Esta cinta, estrenada en 1996, cuenta cómo un padre hace todo lo posible por conseguir el regalo deseado de su hijo. En medio de los días, las cosas se complican y adquirir el juguete será una aventura.

Last Christmas (Netflix - Prime Video)

La comedia romántica de 2019, protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding y Emma Thompson, relata una historia particular, la cual mezcla la Navidad con un vínculo inimaginable. Una noticia dejará sin palabras, cambiándole la vida a Katarina Andrich.

Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Disney +)

Esta es una de las películas más famosas de Navidad, teniendo a Macaulay Culkin como protagonista. Este clásico de 1992 marcó una huella en el cine, dando una historia divertida y nostálgica.

Mickey celebra la Navidad (Disney +)

La cinta animada de Disney se enfoca en tres relatos especiales, protagonizados por Goofy, el pato Donald, Minnie y Mickey. Cada parte tiene una lección, presentada a través de regalos.

Milagro en la calle 34 (Netflix)

Esta versión de 1994 cuenta cómo Dorey Walker y su joven hija Susan se hacen amigas de Santa Claus, quien asegura que él es real. Tiene como protagonista a Mara Wilson.

El extraño mundo de Jack (Disney +)

Pese a que este relato de Tim Burton se mezcla con Halloween, muestra parte de la magia de la Navidad y el encanto de Santa Claus en el mundo entero.

El Grinch (Claro video)

Uno de los clásicos protagonizado por Jim Carrey. Esta trama se basa en el personaje antagonista de la Navidad, quien hace todo lo posible por destruirla.

Una Navidad mágica (Disney +)