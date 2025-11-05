Estrenos de HBO Max para noviembre 2025: series y películas que llegan para la temporada

HBO Max vuelve a sorprender a sus suscriptores con una actualización de su catálogo que promete cautivar a todos los públicos. La plataforma de streaming incorporó una variada selección de producciones para el mes de noviembre, en la que se mezclan películas galardonadas con títulos recientes ideales para disfrutar en familia.

Esta nueva tanda de estrenos busca mantener el equilibrio entre la calidad cinematográfica y el entretenimiento ligero, ofreciendo opciones que van desde dramas reconocidos por la crítica hasta comedias, animaciones y documentales. Con esta renovación, HBO Max reafirma su intención de atraer público de todo tipo.

De hecho, con la llegada del undécimo mes de 2025, la plataforma ya arrancó con estrenos y lanzamientos navideños, los cuales actúan como un abrebocas para las festividades de fin de año.

HBO Max es la plataforma de streaming que ofrece contenidos de HBO y Discovery. | Foto: Max

Estrenos de HBO Max para noviembre 2025

- A Christmas Carol (1938).

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- A Christmas Story.

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- Elf.

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- I Love LA.

Fecha de estreno: 2 de noviembre

- Past Lives.

Fecha de estreno: 2 de noviembre

- Barney’s World.

Fecha de estreno: 3 de noviembre

- Harry Potter: Wizards of Baking” (temporada 2).

Fecha de estreno: 3 de noviembre

- Who Hired the Hitman?.

Fecha de estreno: 5 de noviembre

- Alex vs ARod.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

- The Vallecas Files.

Fecha de estreno: 7 de noviembre

- Materialists.

Fecha de estreno: 7 de noviembre

- Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

- Ângela Diniz: Murdered and Convicted.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

- Kingdom of the Planet of the Apes.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

- Eddington.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- One to One: John & Yoko.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- The Seduction.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- Thoughts & Prayers.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

- Flight Risk.

Fecha de estreno: 26 de noviembre

- Krypto Saves the Day.

Fecha de estreno: 28 de noviembre

- Obsession: The Murder of a Beauty Queen.