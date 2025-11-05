Suscribirse

Cultura

Estrenos de HBO Max para noviembre 2025: series y películas que llegan para la temporada

La plataforma compartió los contenidos y propuestas que llegarán en esta etapa del cierre de año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
5 de noviembre de 2025, 4:03 p. m.
HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.
HBO Max: estrenos de noviembre 2025. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

HBO Max vuelve a sorprender a sus suscriptores con una actualización de su catálogo que promete cautivar a todos los públicos. La plataforma de streaming incorporó una variada selección de producciones para el mes de noviembre, en la que se mezclan películas galardonadas con títulos recientes ideales para disfrutar en familia.

Esta nueva tanda de estrenos busca mantener el equilibrio entre la calidad cinematográfica y el entretenimiento ligero, ofreciendo opciones que van desde dramas reconocidos por la crítica hasta comedias, animaciones y documentales. Con esta renovación, HBO Max reafirma su intención de atraer público de todo tipo.

De hecho, con la llegada del undécimo mes de 2025, la plataforma ya arrancó con estrenos y lanzamientos navideños, los cuales actúan como un abrebocas para las festividades de fin de año.

Max es la plataforma de streaming que ofrece contenidos de HBO y Discovery.
HBO Max es la plataforma de streaming que ofrece contenidos de HBO y Discovery. | Foto: Max
Contexto: Estrenos de Netflix en noviembre de 2025: llega la temporada final de una de las mejores series de la plataforma

Estrenos de HBO Max para noviembre 2025

- A Christmas Carol (1938).

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- A Christmas Story.

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- Elf.

Fecha de estreno: 1 de noviembre

- I Love LA.

Fecha de estreno: 2 de noviembre

- Past Lives.

Fecha de estreno: 2 de noviembre

- Barney’s World.

Fecha de estreno: 3 de noviembre

- Harry Potter: Wizards of Baking” (temporada 2).

Fecha de estreno: 3 de noviembre

- Who Hired the Hitman?.

Fecha de estreno: 5 de noviembre

- Alex vs ARod.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

- The Vallecas Files.

Fecha de estreno: 7 de noviembre

- Materialists.

Fecha de estreno: 7 de noviembre

- Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

- Ângela Diniz: Murdered and Convicted.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

- Kingdom of the Planet of the Apes.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

- Eddington.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- One to One: John & Yoko.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- The Seduction.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

- Thoughts & Prayers.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

- Flight Risk.

Fecha de estreno: 26 de noviembre

- Krypto Saves the Day.

Fecha de estreno: 28 de noviembre

- Obsession: The Murder of a Beauty Queen.

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal vive duro momento: salió ante cámara a comunicar algo bastante triste

2. Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

3. TD Bank anuncia cierre de sucursales en el noreste de Estados Unidos: un cambio que inquieta a comunidades locales

4. La Fiscalía reveló la conclusión sobre las causas del ataque a Jaime Esteban Moreno: “Insignificante”

5. Juicio a Nicolás Petro: información extraída del celular de Day Vásquez fue avalada como prueba, pese al reclamo del exdiputado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HBO MaxestrenosEstrenos de películas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.