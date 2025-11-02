Estrenos de Netflix en noviembre de 2025: llega la temporada final de una de las mejores series de la plataforma

El catálogo de Netflix para noviembre de 2025 llega repleto de estrenos esperados que prometen cerrar el año con grandes historias, emociones y producciones que muchos han estado esperando, como la temporada final de una de las mejores series de la plataforma: Stranger Things.

Sin embargo, el esperado cierre de la serie de ficción ambientada en Hawkins no es el único gran lanzamiento que promete sorprender a los espectadores en el penúltimo mes del año. A continuación los estrenos más esperados de Netflix en noviembre que no se puede perder.

Stranger Things

Uno de los títulos más esperados de los últimos años, que ha generado altas expectativas entre los fanáticos luego del lanzamiento de su tráiler el pasado jueves 30 de octubre.

Al ritmo de uno de los temas más icónicos de Queen, ‘Who wants to live forever’, el tráiler dejó al descubierto algunas pistas de lo que se verá en esta última entrega, con escenas que dejan claro la importancia que posee la música en esta serie.

Fecha de estreno: la temporada final de Stranger Things se estrenará el próximo 26 de noviembre en la plataforma de streaming, con ocho capítulos que serán emitidos en tres partes.

Frankenstein

Esta nueva película del director mexicano Guillermo el Toro, es una reinterpretación de la conocida novela de Mary Shelley, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de la plataforma para este mes.

“Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador”, señala la sinopsis de la cinta en la plataforma.

Fecha de estreno: 7 de noviembre.

El último samurái en pie

Además del esperado cierre de la historia creada por los hermanos Duffer, al catálogo de Netflix se suman otros títulos esperados como El último samurái en pie, bajo la dirección de Michihito Fujii, Kento Yamaguchi, Toru Yamamoto.

Esta producción de Japón espera ser tan exitosa como ‘El juego del calamar’, esta vez con una historia protagonizada por un grupo de samurais altamente cualificados que se reúnen para participar en una peligrosa batalla real.

“Les atrae la oferta de 100.000 millones de yenes para el gran premio. Cada uno de los participantes recibe una etiqueta de madera”, señala la sinopsis de la producción.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Otras series y películas imperdibles en Netflix para ver en noviembre

Series:

Simplemente Alicia: estreno el 5 de noviembre

Heweliusz: estreno el 5 de noviembre

Muerte por un rayo: estreno el 6 de noviembre

Marines: estreno el 10 de noviembre

El último samurái en pie: estreno el 13 de noviembre

La bestia en mí: estreno el 13 de noviembre

El cuco de cristal: estreno 14 de noviembre

Con C mayúscula: estreno el 14 de noviembre

Tres tontos en Kenia: estreno el 25 de noviembre

Stranger Things: estreno de los primeros cuatro capítulos de la temporada final el 26 de noviembre

Películas