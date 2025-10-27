Suscribirse

¿Cómo ver los capítulos de ‘It: Welcome to Derry’ en HBO Max? Horario, episodios, trama y todo lo que debe saber sobre Pennywise

En ocho episodios, la nueva serie explora los orígenes de Pennywise y los horrores del universo creado por Stephen King

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 6:05 p. m.
It: Welcome to Derry | Datos y detalles de la serie que llega a HBO Max
'It: Welcome to Derry': datos y detalles de la serie que llega a HBO Max | Foto: Instagram: @it_official

Ya casi es hora de volver al lugar donde Eso comenzó. IT: Bienvenidos a Derry, la nueva serie dramática original de HBO, estrenó su primer episodio el pasado domingo 26 de octubre en HBO Max y en el canal HBO, a las 9:00 p. m.

Ambientada en 1962, antes de los eventos de IT (Eso), la historia revela el origen de Pennywise y los terrores que acechan a la ciudad y a sus habitantes.

¿De qué trata ‘It: Bienvenidos a Derry’?

En el primer episodio se conocen a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry, y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños.

Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original, y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia.

IT: Bienvenidos a Derry | Tráiler Red Band | HBO Max

Elenco que hay en ‘It: Bienvenidos a Derry’

El elenco de esta serie de terror incluye a:

  • Taylour Paige
  • Jovan Adepo
  • Chris Chalk
  • James Remar
  • Stephen Rider
  • Madeleine Stowe
  • Rudy Mancuso
  • Bill Skarsgård.

¿Cómo se podrán ver los capítulos de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Esta producción estrenará un nuevo episodio cada semana en HBO y HBO Max, con el octavo y último capítulo programado para el 14 de diciembre de 2025.

IT: Bienvenidos a Derry se sumerge en una historia aterradora y amplía el universo de terror de HBO Max, que reúne algunas de las franquicias más icónicas del género.

Además de IT, el catálogo incluye Destino Final, El Conjuro y Annabelle, entre otras producciones que exploran el miedo en todas sus formas, desde lo sobrenatural hasta lo psicológico.

Producción y detalles de ‘It: Bienvenidos a Derry’

Producida por HBO y Warner Bros. Television, It: Bienvenidos a Derry fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Bárbara Muschietti y Jason Fuchs.

Ellos también son productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen) junto con Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

El guion del primer episodio es de Fuchs, quien comparte el rol de showrunner con Kane. Andy Muschietti dirige varios episodios.

Noticias Destacadas

