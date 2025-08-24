‘Euphoria’: elenco y todo lo que se sabe sobre la tercera temporada de la serie de HBO Max; Jacob Elordi soltó detalle

Euphoria podría ser catalogada como una de las series más comentadas y famosas de HBO Max, luego de su llegada a las pantallas chicas en 2019. La producción logró conquistar a los espectadores, quienes se interesaron por una historia fresca y directa.

Bajo la creación de Sam Levinson, la trama del proyecto se basó en un grupo de jóvenes que vivían toda especie de experiencias, lidiando con estereotipos sociales, consumo de sustancias, relaciones afectivas, impactos familiares y dinámicas modernas. Las dos primeras temporada ficción.

Para la tercera temporada, que estaría prevista a estrenar a inicios de 2026, el equipo se ha concentrado en darle un posible cierre a toda la serie, concluyendo cada subtrama que se generó entre los protagonistas. La idea central se desconoce, pero se ha especulado que se enfocará en varios de los personajes que resaltaron en la entrega pasada.

¿Quiénes regresan a Euphoria 3?

De acuerdo con información oficial que reveló HBO Max, quienes retornan a la historia y conservan sus personajes serán: Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry y Martha Kelly.

Actrices de Euphoria | Foto: Instagram @euphoria

Nuevos integrantes del elenco de Euphoria

Las incorporaciones que se hicieron de forma oficial por plataformas digitales se basaron en artistas y rostros frescos para la trama. En la lista están Rosalía, Sharon Stone, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Marshawn Lynch, Darell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, Anna Van Patten y James Landry Hérbert.

Jacob Elordi destapó detalle de la tercera temporada de Euphoria

El intérprete de Nate Jacobs habló durante el promocional de ‘Frankenstein’, mencionando un detalle importante sobre lo que vendrá dentro de la tercera entrega.

El actor aseguró que visualmente estaba tomando un resultado “increíble”, además de que los personajes tendrían historias desconectadas y alejadas, distinto a lo que se vio anteriormente.

“Realmente no sé qué están haciendo los demás. Todo está bastante separado”, comentó.

“Estuve bastante ocupado. Pero diré que es muy agradable estar de vuelta. Han pasado ocho años o algo así desde que empecé. Es maravilloso ver a toda esta gente con la que creciste. Es el mismo equipo, el mismo elenco”, agregó sobre su regreso a este proyecto.

Primeros vistazos a las filmaciones

De acuerdo con cuentas de X, enfocadas en la serie, ha habido filtraciones de cómo lucirán algunos de los personajes. Entre esos el de Alexa Demie (Maddy), Zendaya (Rue) y Rosalía, de quien se sabe poco de su papel.