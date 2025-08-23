‘Black Rabbit’: fecha de estreno y primeros adelantos de la serie de Netflix más esperada

Netflix sigue posicionándose como una de las plataformas de contenido streaming más famosas del mundo, arrasando con propuestas y parrillas especiales. Sus películas, documentales y series conquistan a los usuarios, quienes anhelan ver los proyectos nuevos que aterrizarán a lo largo del año.

Pasando la mitad de 2025, los espectadores serán testigos de un estreno esperado, el cual relatará una historia particular y misteriosa que se ubica en Nueva York, Estados Unidos. La producción ofrecerá un relato inesperado, que contará con el trabajo de grandes actores y actrices de Hollywood.

De acuerdo con lo que se observó, Netflix anunció la llegada de Black Rabbit, una serie limitada que se basa en la esencia de los thriller y se ambienta en un contexto complejo. Su estreno será el 18 de septiembre a nivel global, presentando una trama oscura de la vida nocturna en la gran ciudad americana.

Según información que salió a la luz, este título será protagonizado por Jude Law y Jason Bateman, quienes darán vida a dos hermanos que verán cómo su vida se desmorona por malas decisiones. Una amenaza rodeará esta relación, terminando en un desenlace complicado.

Jude Law le dará vida al dueño de un exclusivo club de la ciudad llamado Black Rabbit, mientras que Jason Bateman será el hermano conflictivo y problemático que empujará todo a un escenario peligroso. Las relaciones familiares se fusionarán con los temas de ambición y crimen organizado, viéndose acompañado de violencia y lucha de poder.

“El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones”, se lee en la sinopsis de la plataforma streaming.

La serie cuenta con ocho capítulos, sin confirmarse aun si todos saldrán el mismo día o será un lanzamiento semanal. El primer avance ya fue lanzado de forma oficial, permitiendo ver la caracterización y los espacios que se manejarán dentro de la historia.