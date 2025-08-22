Series

Merlina: Temporada 2 - Parte 2 (03/09/2025)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Cuenta atrás: Canelo v Crawford (04/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford nos muestran su entrenamiento ―y vida personal― mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

Las muertas (10/09/2025)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Las Maldiciones (12/09/2025)

En medio de una votación crucial para su carrera, secuestran a la hija de un gobernador para influir en el resultado. Ahora, él debe elegir entre la política y su familia.

Next Gen Chef (17/09/2025)

En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

Black Rabbit (18/09/2025)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

El hotel embrujado (19/09/2025)

Luego de heredar un hotel, una mamá soltera termina viviendo con el fantasma de su difunto hermano… y huéspedes exigentes que nunca se van.

El refugio atómico (19/09/2025)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

La huésped (25/09/2025)

Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

Incontrolables (25/09/2025)

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Películas

Rápidos y furiosos (02/09/2025)

En esta entrega de la saga de carreras de velocidad, el fugitivo Dom Toretto se une a su némesis Brian O’Conner para enfrentar a un enemigo en común.

+ Rápido + Furioso (02/09/2025)

Cuando lo arrestan en Miami, el expolicía Brian O’Conner acepta un trato con el FBI y decide infiltrarse en un cartel como conductor. Para lograrlo, acude a un viejo amigo.

Rápido y furioso (02/09/2025)

La lealtad de un policía de Los Ángeles se pone a prueba cuando se infiltra en un grupo de corredores de autos callejeros que se sospecha organizan robos a gran velocidad.

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (02/09/2025)

Le dieron una misión: detener una amenaza biológica letal en Inglaterra. Pero, para cumplirla, el agente Luke Hobbs deberá unirse a su némesis, el mercenario Deckard Shaw.

Rápidos y furiosos 5in control (02/09/2025)

Dominic Toretto y su equipo van a Brasil e intentan realizar un atraco millonario para asegurar su libertad, mientras un capo de la droga y un agente federal les pisan los talones.

Rápidos y furiosos 6 (02/09/2025)

El corredor de autos Dominic Toretto y su equipo recurren a su talento detrás del volante para participar en un robo que los llevará a recorrer distintos continentes.

Rápidos y furiosos 7 (02/09/2025)

Un equipo de delincuentes adictos a la velocidad lleva ahora una vida normal, pero un hombre con hambre de venganza los saca de su estado de complacencia.

Rápido y furioso: Reto Tokio (02/09/2025)

Cuando llega a Tokio tras participar en carreras callejeras, Sean intenta perfeccionar un nuevo y atrevido estilo de manejo para desafiar a un rival peligroso.

Space Jam: El juego del siglo (05/09/2025)

Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.

La venganza de Analía: Temporada 2 (08/09/2025)

Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo se concentran en su futuro. Pero una nueva e implacable amenaza intenta destruir todo lo que han construido.

El otro París (12/09/2025)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2 (17/09/2025)

Con la Emberstone destruida, los Malto y los terranos emprenden una misión para encontrar los fragmentos que las fuerzas del mal quieren usar para sembrar el caos.

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

Orgullo y prejuicio (19/09/2025)

La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.

French Lover (26/09/2025)

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Documentales y especiales

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17/09/2025)

Esta serie documental retrata a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo, en su intento de impulsar su poderosa compañía de promoción deportiva y llevarla a nuevas alturas.

Naturaleza de pesadilla (30/09/2025)

Eventos en vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (14/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano. En vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Niñez y familia

Concierge Pokémon: Temporada 1 - Parte 2 (04/09/2025)

Este es el Resort Pokémon, un lugar donde sus exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse. ¿A quiénes ayudará primero Haru, la nueva concierge?

Rey lobo: Temporada 2 (11/09/2025)

Además de luchar por su trono y enfrentar enemigos por todos los frentes, Drew descubre la dura carga de ser rey… y la abrumadora tarea de elegir una reina.

Sonic 3: La película (19/09/2025)

Blippi va a trabajar: Temporada 2 (22/09/2025)

Desde policías hasta paleontólogos, hay muchos trabajos interesantes para elegir, ¡y Blippi y Meekah tienen muchas ganas de probarlos todos!

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4 (26/09/2025)

El viaje continúa para Liko, Rod y Doti mientras terminan la búsqueda de los Seis Héroes, demuestran su valía y al fin se enfrentan con Gibeon en Laqua.

Anime

Naruto Shippuden: Temporada 17 (20/09/2025)