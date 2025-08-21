Top 10 de las mejores series de Netflix que no podrá perderse este fin de semana

La plataforma estadounidense de streaming Netflix ofrece un servicio en el que los usuarios pueden ver documentales, películas, series y programas de realidad, incluso contenido exclusivo.

Algunas suelen ser producciones que cuentan una o varias historias de manera continua o en cada capítulo y también en diferentes temporadas.

Además, cuentan con un pequeño resumen que permite conocer un poco del contexto y la trama.

Para este fin de semana, las series que se encuentran en tendencia en Colombia, según la plataforma y que no podrá perderse, son:

10. Indomable: Temporada 1

Una miniserie de tan solo seis capítulos en la que, tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, el agente a cargo de la investigación es arrasado por los oscuros secretos de la naturaleza.

9. Cuerpos de TV: La realidad de «The Biggest Loser»: Temporada 1

The Biggest Loser es un reality show de antiguos concursantes y productores que revelan la intensa y destructiva dinámica del éxito del programa, generando escándalos que llevaron a su cancelación.

8. Delirio: Miniserie

Se basa en un profesor que encuentra a su esposa Agustina en un estado delirante, adentrándose en un oscuro pasado para reconstruir su historia junto a ella y conocer la causa de su locura. Se estrenó el pasado 18 de julio y ha logrado romper récords en audiencia.

Delirio. (L to R) Juan Pablo Raba como Fredy, Estefania Piñeres como Agustina in Delirio. Cortesía Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix / Netflix

7. El Chavo: 1973

Una de las series más vistas, en la cual el Chavo es un niño que vive diferentes aventuras con sus amigos y siempre tiene ganas de torta de jamón. Se mantiene en el top 10 en 16 países durante esta semana, según la plataforma.

6. Jóvenes y millonarios: Temporada 1

Trata de cuatro adolescentes de Marsella, una reconocida ciudad de Francia, que logran hacer realidad sus sueños de tener una vida lujosa, de libertad y dinero fácil, gracias a que se ganaron 17 millones de euros. Sin embargo, el premio trae consecuencias, generando mucho caos.

5. El sinuoso camino del derecho: Miniserie

Una joven abogada, con un concepto de justicia específico, se une a un prestigioso bufete y debe cumplir órdenes de su exigente mentor, lo que la hace navegar en un complejo mundo legal. Una serie que se han mantenido en el top durante dos semanas y en más de 10 países.

4. En el barro: Temporada 1

Se basa en cinco mujeres que están encarceladas y crean un lazo único tras vivir una experiencia mortal, pero varias circunstancias, como la corrupción y las luchas del poder, amenazan con destruirlas.

3. Merlina: Temporada 1

Una joven llamada Merlina Addams llega a la Academia Nunca Más, un colegio para adolescentes con poderes especiales, y al llegar investiga una ola de asesinatos que se conectarían con su misterio familiar. Una serie que se encuentra en el top 10 en 92 países y en Colombia, y lleva 15 semanas en tendencia.

2. Pecados inconfesables: Temporada 1

Helena, una mujer con un esposo controlador, encuentra consuelo y venganza con un hombre más joven, con el que tiene una aventura; luego, deben luchar por sobrevivir.

La serie de Netflix 'Pecados inconfesables' se encuentra en el top 10 de esta semana. | Foto: Captura de pantalla de la página Tudum by Netflix

1. Merlina: Temporada 2