Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix

El 14 de agosto de 2025, Netflix estrenó En el barro, un spin-off de la exitosa serie argentina El Marginal. Ambientada en una prisión femenina, la producción se destaca por su elenco mayoritariamente femenino y por abordar la vida carcelaria desde una perspectiva inédita.

“Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas”, resalta Netflix.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra “La Borges”

Ana Garibaldi interpreta a Gladys Guerra, conocida como ‘La Borges’, viuda del criminal Mario Borges. Tras un fallido intento de secuestro, Gladys es encarcelada en La Quebrada, una prisión de máxima seguridad para mujeres.

Su personaje se convierte en el eje central de la trama, liderando a un grupo de mujeres sin antecedentes penales que, debido a una situación límite, se unen para formar “Las Embarradas”.

Valentina Zenere como Marina Delorsi

Valentina Zenere da vida a Marina Delorsi, una joven modelo condenada por un homicidio que asegura no haber cometido. Desde su confinamiento, Marina lucha por demostrar su inocencia, enfrentando las adversidades del sistema penitenciario femenino.

Zenere es reconocida por su participación en series como Élite y Soy Luna.

Lorena Vega como Fabiana “La Zurda”

Lorena Vega da vida a Fabiana, conocida como ‘La Zurda’, quien ingresa a la prisión tras ser acusada de trata. Una vez dentro, enfrenta a su antigua mentora en la pugna por el control, convirtiéndose en un personaje central dentro de la jerarquía del penal.

Vega es conocida por su participación en producciones como La muerte no existe y el amor tampoco.

Carolina Ramírez como Yael Rubial

Carolina Ramírez interpreta a Yael Rubial, una mujer que, al igual que las demás protagonistas, se enfrenta a los desafíos del sistema penitenciario femenino.

Su personaje aporta una perspectiva única de una madre soltera colombiana, que fue capturada en un aeropuerto llevando drogas con el fin de ganar dinero para dar una mejor vida a su hija.

Ana Rujas como Soledad Rodríguez

Ana Rujas da vida a Soledad Rodríguez, una joven que su historia conlleva un cambio de vida normal a otro por amor a un criminal.

Ana Rujas es una actriz española reconocida por su participación en series y películas de cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su papel en la serie Cardo así como en películas como Toc Toc y Summertime, donde ha mostrado su versatilidad interpretando desde personajes dramáticos hasta roles con tintes de comedia.