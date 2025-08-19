Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’

Lorna María Cepeda Jiménez es una actriz colombiana, nacida en Cartagena y reconocida por su actuación en diferentes telenovelas y series que le han permitido obtener más reconocimiento, una de ellas es el papel de Patricia Fernández en Betty, la fea.

La serie colombiana presentó su segunda temporada el pasado 15 de agosto en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, en donde se encuentra la siguiente descripción de lo que se podrá encontrar en los nuevos capítulos.

“Celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevos noviazgos, amantes apasionados y hasta amores inesperados. ¿Armando y Betty se separan legalmente o seremos testigos de su amor inquebrantable? ¿Relaciones secretas? Las cosas en Ecomoda empeoran y la empresa queda dividida en dos: El team Betty y team Nacho; ¿Logrará la compañía seguir a flote?”.

Cepeda, una de las actrices principales del elenco, le concedió una entrevista a SEMANA, en la que habló de su personaje y realizó una invitación para que los fanáticos y seguidores no se pierdan esta nueva temporada, que también contiene 10 episodios.

Lorna Cepeda 'Patricia Fernández' habló de lo que habrá en la segunda temporada de 'Betty la fea: La historia continúa'. | Foto: Prime Video - 'Betty la fea: La historia continúa'

“Volver al set fue maravilloso porque estaba con todos mis compañeros montados en sus personajes dándome esa seguridad. La sensación es como si hubiésemos estado dos semanas de vacaciones y volver a estar, es como si no hubiese pasado el tiempo”, afirmó la actriz sobre cómo fue retomar al personaje y volver a grabar.

Aunque, la cartagenera añadió que la pasó increíble y disfrutó mucho junto a sus compañeros porque todos conocían bien a sus personajes, sintió nervios: “Al principio sí me dio bastante miedo porque es una responsabilidad estar ahí, a la altura”.

Esta nueva versión se llama Betty la fea: La historia continúa, la trama sigue siendo la misma, dando respuesta a los problemas del pasado y con la aparición de otros. Sin embargo, lo impresionante no solo fue volver a reunir a los actores, sino la llegada de nuevos compañeros.

“Les hemos dado la bienvenida porque es un grupo muy fuerte, ya nos conocemos, es como si tú estás con tu familia y de repente vienen unas personas nuevas a estar con tu familia. Tú tienes confianza con nosotros, entonces le dimos la bienvenida a todos y los tratamos como familia”, agregó Cepeda.

“Están hechos perfectos para sus personalidades”, dijo Lorna, refiriéndose a que los nuevos actores encajaron muy bien con los personajes que les correspondió.

Teniendo en cuenta la aparición y participación de los roles de cada intérprete, la cartagenera destacó cómo ha evolucionado Patricia Fernández a lo largo de estas dos temporadas.

“En esta segunda temporada se vienen bastantes sorpresas con Patricia Fernández. Me gusta mucho porque la humaniza un poquito más, porque ella vive en la luna y la aterriza. Entonces, es una parte de la humanidad que casi no se ha visto en todo este tiempo que ella ha estado”, reveló Cepeda.

La actriz también mencionó que su personaje sigue conservando su esencia, por lo que sí tendrá algunos cambios, aunque no sean tan grandes: “Sigue siendo la misma, esperando que alguien la mantenga”.

Luego, conversó sobre Ecomoda, la empresa en la que siempre ha trabajado, donde seguirán surgiendo más cambios porque no puede estar “tranquila” y que son las cosas a las que se deberán prestarle atención.

Por último, Cepeda hizo la siguiente invitación: