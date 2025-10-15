Una de las plataformas de streaming favoritas de las personas es Netflix, su amplio catálogo ha logrado conquistar a la audiencia y la variedad en su contenido se ha destacado, pues no solo cuenta con producciones cinematográficas originales, sino también con juegos interactivos.

Esta plataforma estadounidense contiene películas de todos los géneros y uno de los más vistos ha sido romance, pues el drama que viven la mayoría de personajes, rodeada de amor y aventura, ha captado el interés de los espectadores.

A continuación, el top 5 de las películas románticas que no debería perderse y podría disfrutar en compañía de su pareja, amigos y familiares.

5. Nace una estrella

Jackson es una estrella de la música country que lucha con en privado con problemas de alcoholismo y drogas. Sin embargo, después de un concierto se dirige a un bar en el que conoce a Ally, una mesera y cantautora que ha intentado emprender en la industria musical.

Gracias a la ayuda de Jack, Ally comienza a triunfar en los escenarios, pero su intento por recuperar la sobriedad del reconocido cantante no funciona y la historia termina con un trágico final.

Nace una estrella - Película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

4. El plan imperfecto

Dos asistentes se conocen una noche por cuestiones de trabajo y se dan cuenta de lo cansados que están de la carga laboral, pues no tienen tiempo para sus vidas personales, así que deciden idear un plan para presentar a sus jefes y así evitar que los sobrecargarán.

Durante su intento por unir a Rick y Kirsten, los asistentes se enteran de inesperadas situaciones que le dan un giro a la historia y se enfrentan a nuevas aventuras.

El plan imperfecto - Película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

3. Nosotros en la noche

Una película original de Netflix, en la que Addie y Louis son dos vecinos viudos que deciden dormir juntos para huir de la soledad, pero en sus almas comenzará a florecer el amor.

Nosotros en la noche - Película de Netflix. | Foto: Tomada de Netflix

2. La probabilidad estadística del amor a primera vista

Hadley y Oliver son dos extraños que comienzan a enamorarse lentamente en un vuelo de Nueva York a Londres, pero se ven obligados a separarse en la aduana.

Una relación que también se enfrenta a críticas familiares y atraviesa por diversas situaciones que los hace dudar sobre si deben intentar juntos o si cada uno toma su camino.

La probabilidad estadística del amor a primera vista - Película de Netflix. | Foto: Tomada de Netflix

1. A todos los chicos de los que me enamoré

La protagonista, Lara Jean, interpretada por Lana Condor, tiene un cambio en su vida, luego de que cinco cartas íntimas de amor que tenía guardadas se enviarán a cada uno de los hombres de los que hablaba.