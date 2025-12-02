Suscribirse

Esta es la curiosa película de Netflix más vista y masacrada por la crítica; es la continuación de un título noruego

La película alcanza el puesto número uno en el escalafón de la plataforma de ‘streaming’.

Redacción Cultura
2 de diciembre de 2025, 4:49 p. m.
Troll 2, Esta es la curiosa película de Netflix más vista y masacrada por la crítica; es la continuación de un título noruego. | Foto: Courtesy of Netflix

La película Troll 2, secuela de la producción noruega original Troll, se ha convertido en la película más vista en Netflix, al generar opiniones divididas que destacan desde el entusiasmo masivo hasta las críticas negativas que califican esta continuación como “peor que la anterior”.

La primera entrega de la saga fue estrenada en 2022 y logró un fenómeno global al posicionarse como uno de los títulos más populares de Netflix en la categoría de películas extranjeras.

La trama gira en torno a un grupo de exploradores llamados Nora, Andreas y el capitán Kris, quienes se enfrentan a un troll legendario que amenazaba con destruir sus tierras en la mística Noruega, explorando así el rico folclore nórdico con toques de acción y aventura.

La película destacó por sus efectos visuales, su atmósfera cargada de suspenso y la fusión de mitología con cine de entretenimiento. El elenco original incluyó a actores noruegos como Ine Marie Wilmann, quien dio voz a la protagonista Nora, y regresó para la secuela junto con otros miembros del elenco como Kim Falck y Mads Sjøgård Pettersen.

Trol 2 | Tráiler oficial | Netflix

Ahora, con el estreno de Troll 2, estrenada el 1.º de diciembre de 2025 exclusivamente en Netflix, se amplía la historia con un troll aún mayor y más peligroso que emerge en Noruega, con nuevos personajes y un desarrollo más profundo de la mitología nórdica bajo la dirección de Roar Uthaug.

Uthaug y el guionista Espen Aukan han optado en esta nueva entrega por multiplicar la presencia de criaturas gigantes y reforzar el componente de aventura, dejando atrás en parte la fórmula de la primera película.

Sin embargo, a pesar del éxito en audiencia, la recepción crítica ha sido mixta, tachándola de guion confuso y menor impacto emocional en comparación con la original, aunque se reconoce su espectacularidad visual.

De acuerdo con la crítica de The Guardian, “el problema, sin embargo, es que Troll 2 se toma todo con ligereza. Alterna elementos de asombro ‘spielbergiano’, búsquedas de tesoros al estilo Indiana Jones y comunicación con entidades extraterrestres al estilo de La Llegada, sin especializarse en ninguno de ellos”.

Desde su estreno en 2022, Troll se consolidó como la película de habla no inglesa más vista en Netflix, acumulando más de 178 millones de reproducciones y superando las 103 millones de reproducciones en sus primeros 91 días, cifras que ningún otro título no anglosajón había alcanzado en la plataforma hasta ese momento.

Este impacto sin precedentes fue clave para el desarrollo y lanzamiento esperado de la secuela, que a su vez llegó con altas expectativas y se posicionó rápidamente en el top de estrenos de Netflix en diciembre de 2025, lo que reforzó la enorme popularidad del universo Troll, que combina acción, aventura y folclore escandinavo en formato de fantasía para el público global.

Redacción Cultura
Love of Lesbian regresa a Bogotá. Foto: @MIKEGONZALEZF / Panda management

Love of Lesbian: estas dos bandas actuarán con la agrupación española en su show de Bogotá

Redacción Arcadia
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.

Netflix estaría planeando inesperado movimiento para tomar impulso en las plataformas de ‘streaming’, según reporte

Redacción Cultura

