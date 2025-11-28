Lista completa de estrenos que llegan a Cine Colombia en diciembre de 2025

Con el inicio de diciembre de 2025, Cine Colombia actualiza su programación y da paso a una nueva selección de películas que buscarán cautivar al público durante cada semana del mes.

De acuerdo con la información publicada en su página oficial, todos los jueves llegarán a la cartelera diversos estrenos diseñados para diferentes tipos de audiencia.

La oferta incluye desde producciones dirigidas a los más pequeños, con propuestas animadas, hasta títulos de terror y Navidad que mantienen el espíritu de la temporada más celebrada a nivel internacional.

4 de diciembre:

Five Nights at Freddy’s 2:

La hermana de 11 años de Mike Schmidt, Abby, descubre que Mike y la oficial Vanessa le han ocultado información sobre los animatrónicos. Al sentirse engañada, decide escaparse para reencontrarse con ellos. Su decisión desencadena una cadena de acontecimientos que finalmente revela el verdadero origen de Freddy Fazbear’s Pizza y los secretos que ambos adultos intentaban proteger.

It Was Just An Accident:

Este thriller, cargado de drama, se enfoca en lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.

Sidelined: The QB And Me:

Una joven porrista con grandes aspiraciones de dejar su pequeño pueblo y conseguir una beca de danza ve sus planes alterados cuando un destacado jugador de fútbol americano aparece en su vida, cambiando su rumbo inesperadamente.

Rompiendo reglas:

En un país donde la educación femenina es vista como un acto de rebeldía, una mujer decidida desafía las normas al inspirar esperanza y resistencia. Su valentía desencadena un movimiento capaz de cambiar el futuro de toda una nación.

Una Navidad inesperada:

Una niña, decidida a impedir que sus padres se separen, prepara una Navidad anticipada. Su plan convierte las vacaciones en una aventura caótica y divertida, llena de momentos inesperados y tiernas sorpresas.

11 de diciembre:

Beso de tres:

Connor, un joven tímido y enamorado en secreto de su amiga Olivia, vive una experiencia inesperada cuando ella lo invita a un encuentro íntimo junto a Jenny, una desconocida. Lo que parecía un sueño se complica cuando ambas mujeres quedan embarazadas al mismo tiempo. A partir de entonces, Connor debe enfrentar sus inseguridades mientras se ve dividido entre dos mujeres, dos familias y decisiones que marcarán su paso a la adultez.

Terror en Shelby Oaks:

Una mujer inicia la búsqueda de su hermana desaparecida desde hace años, pero esa investigación se transforma en una obsesión cuando descubre indicios de que el demonio que creía imaginario en su infancia podría haber existido realmente.

Freddy Eusebio Rincón: El Coloso:

Este documental narra la vida y legado de Freddy Rincón, el gigante del fútbol colombiano, navegando en sus raíces y la huella que dejó en una generación.

18 de diciembre:

Avatar: Fire and Ash:

Será la llegada de la tercera entrega de esta saga, donde se verá a los protagonista lidiar con nuevas amenazas y una agresiva tribu.

El Bufón 2:

Halloween, como escenario inicial, lleva a una joven maga a enfrentar al Bufón, quien es un asesino sobrenatural que vendrá a cobrarse cosas con trucos inesperados.

25 de diciembre:

El paseo 8:

Rosa y su novio francés, Pierre, viajan a Colombia para casarse y disfrutar su luna de miel. Sin embargo, todo se complica cuando los suegros revelan un secreto que los lleva a sabotear el matrimonio. Entre situaciones absurdas y un perro que parece ser el único sensato, el viaje romántico termina convirtiéndose en una caótica “luna de hiel”.

