Cine

‘Ruta de escape’: la joya técnica de Bart Layton que redefine el suspenso en el cine y paraliza con giros en la trama

La cinta llamó la atención con la trama que proyectó y generó reacciones en el público.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de marzo de 2026, 11:17 a. m.
Ruta de Escape
Ruta de Escape Foto: Sony Pictures

La industria del cine sigue aventurándose en un mundo de posibilidades, entregando historias cargadas de suspenso y drama. En este 2026, Ruta de Escape se ubicó como uno de esos focos de atención del público, a raíz de la trama que manejó Bart Layton.

Este thriller se basa en un relato puntual, plasmando perspectivas distintas de cada personaje. Los protagonistas chocan con sus experiencias, viendo cómo el sistema hace de las suyas para cubrir casos de corrupción en vez de resolverlos. JustWatch entregó una breve sinopsis de la historia, permitiendo apreciar los principales rasgos del relato.

“Un ladrón meticuloso planea el atraco definitivo a lo largo de la autopista 101 de Los Ángeles, convencido de que será su retirada perfecta. Pero su camino se cruza con el de una corredora de seguros desencantada, también en pleno punto de inflexión. Obligados a colaborar, ambos se convierten en el objetivo de un detective implacable que estrecha el cerco y convierte cada decisión en una apuesta a vida o muerte“, se lee en el portal especializado.

YouTube video fx72CaxjqNA thumbnail
¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

La cinta dura 140 minutos, buscando enganchar a los espectadores con las personalidades de cada papel, sin perder de vista el eje central que es Davis, interpretado por Chris Hemsworth. Cada pieza ensambla a la perfección, despertando interés en cómo se desarrollarán las acciones.

A pesar de que la cinta salió a cines el 13 de febrero, por el momento no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, esperando a que sea lanzada en Netflix, Prime Video o HBO Max.

Elenco de ‘Ruta de Escape’

De acuerdo con lo que se conoció, el reparto está integrado por Chris Hemsworth, Halley Berry, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Mark Ruffalo, Tate Donovan, Nick Nolte, Corey Hawkins, entre otros.

