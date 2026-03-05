¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

Los Premios Óscar se preparan para una nueva edición este 2026, abriéndoles las puertas a títulos inesperados y diversos. La Academia hizo una exhaustiva selección de cintas y proyectos, los cuales lucharán por el galardón en las categorías nominadas.

Mientras la cita del 15 de marzo se lleva a cabo, hay plataformas de streaming que ofrecen sus servicios para que los fanáticos y curiosos puedan disfrutar de las producciones cinematográficas antes de la velada.

Según información compartida por Roku, gran parte de los títulos están en Netflix, permitiendo que más de uno se ponga al día en esta temporada de premios y elija sus favoritas.

Llega a Netflix este 26 de marzo de 2026 el suspenso y la paranoia con ‘Algo terrible está a punto de suceder’

Películas de los Óscar en Netflix:

Frankenstein: esta nueva versión del clásico sigue a un científico empeñado en crear vida y las tensiones morales que esto desata, explorando los límites de la ambición humana y sus consecuencias.

Sueños de trenes: un retrato poético de la vida de un hombre en la América rural, marcado por la soledad, la memoria y la naturaleza.

Las guerreras K-Pop: una aventura sobrenatural con ritmo y acción, donde un grupo de estrellas del K-Pop lucha contra demonios para proteger a la humanidad.

All the Empty Rooms: drama introspectivo sobre los recuerdos y los espacios que guardan nuestras emociones y pérdidas.

The Perfect Neighbor: suspenso psicológico que explora cómo las apariencias y secretos ocultos pueden convertir a un vecino en algo inquietante.

Nominadas a Óscar en otras plataformas de ‘streaming’

Películas de los Óscar en Apple TV

F1® La Película

A través del fuego (The Lost Bus)

Abrázame en la luz (Come See Me in the Good Light)

Luna Azul* (Blue Moon)

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable*

Lo siento, cariño* (If I Had Legs I’d Kick You)

*Disponible para renta y compra en la tienda de Apple TV.

Películas de los Óscar en Disney+

Elio

Películas de los Óscar en HBO Max

Pecadores

Una batalla tras otra

Weapons

The Alabama Solution

Armed Only with a Camera

The Devil Is Busy

Películas de los Óscar en Amazon Prime: