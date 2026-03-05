Televisión

¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

La ceremonia de premiación cada vez está más cerca y promete una noche de sorpresas para las categorías principales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de marzo de 2026, 10:54 a. m.
Estas son las películas nominadas a los Óscar que puede ver en Netflix.
Estas son las películas nominadas a los Óscar que puede ver en Netflix. Foto: Montaje de SEMANA con inteligencia artificial con fotos de Getty Images

Los Premios Óscar se preparan para una nueva edición este 2026, abriéndoles las puertas a títulos inesperados y diversos. La Academia hizo una exhaustiva selección de cintas y proyectos, los cuales lucharán por el galardón en las categorías nominadas.

Mientras la cita del 15 de marzo se lleva a cabo, hay plataformas de streaming que ofrecen sus servicios para que los fanáticos y curiosos puedan disfrutar de las producciones cinematográficas antes de la velada.

Según información compartida por Roku, gran parte de los títulos están en Netflix, permitiendo que más de uno se ponga al día en esta temporada de premios y elija sus favoritas.

Llega a Netflix este 26 de marzo de 2026 el suspenso y la paranoia con ‘Algo terrible está a punto de suceder’

Películas de los Óscar en Netflix:

  • Frankenstein: esta nueva versión del clásico sigue a un científico empeñado en crear vida y las tensiones morales que esto desata, explorando los límites de la ambición humana y sus consecuencias.
  • Sueños de trenes: un retrato poético de la vida de un hombre en la América rural, marcado por la soledad, la memoria y la naturaleza.
  • Las guerreras K-Pop: una aventura sobrenatural con ritmo y acción, donde un grupo de estrellas del K-Pop lucha contra demonios para proteger a la humanidad.
  • All the Empty Rooms: drama introspectivo sobre los recuerdos y los espacios que guardan nuestras emociones y pérdidas.
  • The Perfect Neighbor: suspenso psicológico que explora cómo las apariencias y secretos ocultos pueden convertir a un vecino en algo inquietante.
Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de enero de 2026.
Películas en Netflix Foto: Getty Images

Nominadas a Óscar en otras plataformas de ‘streaming’

Películas de los Óscar en Apple TV

  • F1® La Película
  • A través del fuego (The Lost Bus)
  • Abrázame en la luz (Come See Me in the Good Light)
  • Luna Azul* (Blue Moon)
  • Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable*
  • Lo siento, cariño* (If I Had Legs I’d Kick You)

*Disponible para renta y compra en la tienda de Apple TV.

Películas de los Óscar en Disney+

  • Elio

Películas de los Óscar en HBO Max

  • Pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Weapons
  • The Alabama Solution
  • Armed Only with a Camera
  • The Devil Is Busy

Películas de los Óscar en Amazon Prime:

  • Sentimental Value
  • It Was Just an Accident
  • Bugonia
  • Jurassic World Rebirth.

