Netflix confirma el regreso de ‘Devil May Cry’, una de sus mejores series de animación: ya hay fecha para la temporada 2

Netflix compartió muy buenas noticias para los amantes del anime ‘Devil May Cry’. De acuerdo con la plataforma de streaming, la segunda entrega de esta producción se estrenará más pronto de lo que muchos esperaban.

El lanzamiento está programado para el próximo 12 de mayo, marcando el regreso de una de las series de animación más exitosas y comentadas del catálogo de Netflix. Con esta nueva temporada de ‘Devil May Cry’, la plataforma continúa reforzando su apuesta por las adaptaciones de videojuegos.

La película de Netflix que arrasa con 78 millones de visualizaciones; es uno de los mayores éxitos de la plataforma

Esta estrategia busca diversificar sus contenidos y atraer tanto a los fanáticos del anime como a las grandes comunidades gamer alrededor del mundo.

La producción, inspirada en la popular franquicia de Capcom, se convirtió rápidamente en una de las favoritas entre los suscriptores gracias a su estilo visual, escenas de acción y fidelidad al universo original, por lo que el anuncio de su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores.

¿De qué trata la nueva temporada de “Devil May Cry”?

La nueva entrega de la serie de ‘Devil May Cry’ retoma los eventos del cierre la temporada anterior, que fue todo un éxito en la plataforma.

De acuerdo con sitios especializados como Espinof, todo apunta a que la segunda temporada de ‘Devil May Cry’ mantendrá el mismo formato de la primera entrega, con un total de 8 episodios que estarían disponibles de manera simultánea el día de su estreno en la plataforma.

Siguiendo la secuencia de la serie, en esta ocasión el eje central sería el pasado de Dante y Vergil. A través de flashbacks, la serie se enfocaría en mostrar su infancia y ese suceso traumático que definió el destino de ambos.

En este contexto, uno de los puntos centrales de esta segunda entrega de la serie será el desarrollo del vínculo entre los hermanos, especialmente tras la revelación de que Vergil sigue con vida.

De esta manera, la historia seguirá a Dante en una guerra entre el mundo humano y el demoníaco, pero el foco principal será su enfrentamiento con su hermano gemelo Vergil, profundizando en su rivalidad entre y en el pasado oscuro de la familia Sparda.

Según los adelantos, esta segunda temporada apuesta por un tono más intenso y una estructura menos episódica, mientras se continúa bajo la dirección creativa de Adi Shankar, quien fue el encargado de llevar a cabo la primera entrega.

Por ello, Shankar aseguró que esta nueva etapa apostará por giros más inesperados y una animación nuevamente a cargo de Studio Mir, ahora con peleas más fluidas y mayor nivel de detalle.