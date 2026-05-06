El ambicioso regreso de Narnia: Netflix confirma su debut en salas de cine antes que en streaming

Nuevas y sorpresivas noticias para los amantes del cine fantástico y de aventuras: Netflix confirma el regreso de Narnia en salas de cine antes que en streaming con ‘El sobrino del mago’, una película que contará con la dirección de la cineasta nominada al Oscar Greta Gerwig.

El estreno global de esta cinta apunta a convertirse en un acontecimiento cinematográfico de gran magnitud, ya que supone un hito histórico para la franquicia al ser la primera vez que se adapta el libro que narra el origen de todo el universo de Narnia.

‘Llueve sobre Babel’, ‘El juego de la vida’, ‘Lejos, Aquí’, ‘La marcha del hambre’ y ‘El perfecto culpable’

Escrita por C. S. Lewis y publicada originalmente el 2 de mayo de 1955, la novela relata el origen de los portales que conectan el mundo humano con el reino del león, y explora el nacimiento de esa tierra mágica a través del canto de Aslan.

La producción debutará en IMAX y en cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027, mientras que su llegada al catálogo de Netflix está prevista para el 2 de abril del mismo año, es decir, poco después de su lanzamiento en la gran pantalla.

Además, contará con preestrenos exclusivos en formato IMAX a partir del 10 de febrero de 2027, todo con el objetivo de representar un nuevo acercamiento audiovisual a una de las sagas literarias más influyentes a nivel mundial.

Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario Foto: Crédito: Filmaffinity

De esta manera, el lanzamiento de esta producción promete marcar un antes y un después en la memoria colectiva de quienes aún evocan el momento en que se abren las puertas de uno de los roperos más emblemáticos del cine.

La primera película de Netflix con una exhibición exclusiva en cines

Con este anuncio, queda claro que ‘Narnia: El sobrino del mago’ será la primera película del gigante del streaming en contar con una ventana de exhibición exclusiva en salas de cine superior a 45 días, un movimiento inédito para la compañía.

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Hasta ahora, Netflix había apostado por estrenos en la gran pantalla de manera más limitada con otros proyectos; sin embargo, el regreso del universo de Narnia se consolida como una apuesta mucho más ambiciosa que, además, busca revivir este clásico de la fantasía en el centro de la conversación cinematográfica.

Por otro lado, iniciar la saga desde su origen representa una ventaja para la plataforma de streaming, ya que le permitiría construir el universo desde cero, definir sus reglas y sentar una base narrativa sólida para futuras entregas.