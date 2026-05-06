Esta es la película número 1 de HBO Max que Warner le arrebató a Netflix y arrasa en 52 países

La llegada de Cumbres Borrascosas a HBO Max se convirtió en uno de los movimientos más comentados dentro del mundo del streaming. La película, inspirada en la clásica novela de Emily Brontë, logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma en decenas de países, consolidando un éxito que ya había dado de qué hablar durante su paso por las salas de cine.

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El filme llamó la atención no solo por su potente historia de amor, obsesión y tragedia, sino también por la disputa que existió entre plataformas para quedarse con sus derechos de distribución. Finalmente, como reseña Espinof, Warner logró incorporar la producción a HBO Max, arrebatándole una de las apuestas más fuertes a Netflix.

Gran parte del impacto de Cumbres Borrascosas radica en su capacidad para conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia oscura y apasionada de la obra original. La producción combina una cuidada fotografía, actuaciones intensas y una atmósfera melancólica que potencia el drama de sus protagonistas.

El fenómeno alrededor de la película confirma que las adaptaciones literarias siguen teniendo un enorme atractivo para el público, especialmente cuando logran reinventar clásicos universales con una mirada moderna y visualmente ambiciosa.

'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la nominada al Óscar y al BAFTA Margot Robbie junto al nominado al BAFTA Jacob Elordi. Foto: Warner Bros.

Pese a que la crítica fue certera y la calificación en Rotten Tomatoes llegó a 58%, el público mostró un sólido interés por ver la película, la cual destaca por su escenografía, su estilo y las actuaciones.

Jacob Elordi y Margot Robbie logran compaginarse en el relato, captando las miradas de algunos fanáticos de la novela original.

La cinta se ubica en el primer lugar de HBO Max, mientras es seguida por El robo perfecto y Michael Jackson: Moonwalker.