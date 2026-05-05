El pasado 4 de mayo, en el marco de la celebración mundial del May the 4th (Día de Star Wars), Lucasfilm y Disney+ emitieron el final de la primera temporada de ‘Maul: Shadow Lord’. La producción animada no solo ha cerrado un ciclo narrativo para uno de los antagonistas más icónicos de la saga, sino que ha abierto un debate sobre la fidelidad a las ideas originales de su creador, George Lucas, y la posición de esta nueva entrega en el ranking histórico de la franquicia.

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Tras el estreno del doble episodio final, las plataformas de métricas especializadas muestran un panorama de contrastes. En Rotten Tomatoes, la serie ha alcanzado una destacada valoración del 90 % por parte de la crítica especializada, logrando un empate técnico con producciones consolidadas como Rebels y Visions. No obstante, es el público quien ha otorgado el respaldo más sólido, con un 91 % de aprobación, superando ampliamente a otras propuestas de la plataforma.

Sin embargo, en portales con criterios de evaluación más estrictos como Metacritic, la serie se ubica fuera del “Top 3” con una calificación de 75 puntos. Según analistas del sector, aunque la serie es un éxito comercial y narrativo para Disney, todavía se percibe un escalón por debajo de obras maestras contemporáneas de la saga como ‘Andor’, que mantiene una puntuación crítica de 84.

Uno de los aspectos más relevantes de ‘Maul: Shadow Lord’ es su anclaje en la preproducción histórica. Según ha rescatado el historiador cinematográfico Paul Duncan, la serie integra elementos de la visión original que George Lucas tenía para una trilogía de secuelas que nunca se materializó.

En aquellos borradores, el regreso de Maul no era un simple recurso de nostalgia, sino el eje de un relato centrado en el inframundo galáctico y el vacío de poder tras la caída del Imperio. La serie actual retoma esta premisa, alejándose de los conflictos bélicos tradicionales para explorar una narrativa de redes criminales, control económico e influencia política desde las sombras.

El desenlace de la temporada, compuesto por los episodios “Aliados extraños” y “El Señor Oscuro”, ha sido elogiado por su capacidad de generar “rimas” visuales con las precuelas de la saga (episodios I, II y III). Fiel a la filosofía de Lucas de que las historias deben resonar entre sí como poesía, la serie presentó paralelismos inversos que no han pasado desapercibidos:

El contraste visual: Mientras que en La venganza de los Sith la lava de Mustafar representaba una destrucción rápida y brillante, el río de ácido negro en esta serie simboliza una oscuridad más densa y pausada.

Mientras que en la lava de Mustafar representaba una destrucción rápida y brillante, el río de ácido negro en esta serie simboliza una oscuridad más densa y pausada. La inversión de roles: En La amenaza fantasma, Maul era quien bloqueaba el paso a los Jedi. En esta ocasión, son los Inquisidores quienes lo acorralan, forzando un sacrificio táctico.

En Maul era quien bloqueaba el paso a los Jedi. En esta ocasión, son los Inquisidores quienes lo acorralan, forzando un sacrificio táctico. El ciclo del Maestro y el Aprendiz: El clímax emocional ocurre cuando Maul se enfrenta a Darth Vader junto al Maestro Daki. En un giro que evoca el deseo de Qui-Gon Jinn por entrenar a Anakin, Maul elige salvar a la aprendiz Devon Izara, entregándole la mitad de su sable de luz doble para repeler al enemigo.

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Este acto no solo establece a Devon como una pieza clave para el futuro de la serie, sino que consolida la transición de Maul: de ser un ejecutor solitario a convertirse en un mentor con ambiciones de poder estructural a través del sindicato Crimson Dawn.

Con la confirmación de una segunda temporada ya anunciada por Disney+, la expectativa se centra en cómo la serie abordará el ascenso criminal de Maul y el entrenamiento de su nueva discípula. Aunque aún no hay una fecha de estreno definida, el impacto cultural de esta primera entrega confirma que el interés por las historias “periféricas” de Star Wars sigue siendo un motor principal para el streaming global.