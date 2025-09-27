Director de Star Wars abrirá en el 2026 un museo espacial; una obra que parece sacada de una de sus películas

Lo que en el 2018 era solo un proyecto de George Lucas, pronto será una realidad en donde grandes y chicos podrán disfrutar del mundo futurista.

Se trata del Museo Lucas de Arte Narrativo, lugar creado por el propio George Lucas y su esposa, Mellody Hobson en donde los amantes de sus películas podrán disfrutar de los archivos completos de sus producciones.

¿Qué habrá en el Museo Lucas de Arte Narrativo?

El museo contará con una extensa colección de objetos de Lucas, y cuenta con un total de 37.000 objetos de arte, en 5 niveles diferentes.

Los visitantes podrán disfrutar de amplias galerías, dos salas de cine y diversos espacios en donde podrán aprender, cenar, comprar y realizar eventos. De igual manera, cuenta con una biblioteca y con un restaurante.

El arte digital será uno de los protagonistas del museo y a través de él se representan películas y piezas que contarán cómo el arte narrativo influye en las sociedades de todo el mundo, moldeando creencias.

Composición Semana / captura de imagen sitio oficial Museo Lucas de Arte Narrativo estará ubicado en el Exposition Park | Foto: Composición Semana/ sitio oficial Museo Lucas de Arte Narrativo

Una nave espacial al servicio de la imaginación

El museo ocupará un espacio de 11 acres (44515m²), y el edificio central tendrá unos 300.000 pies cuadrados (27871m²).

Todo el museo estará localizado en el Exposition Park de los Ángeles, un área de 160 acres que alberga diferentes atracciones culturales y educativas en el centro de Los Ángeles, como el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles y el Centro de Ciencias de California.

La ‘nave espacial’ será una obra maravillosa con más de 1.500 paneles curvos, ascensores de cristal y un techo monástico.

El diseño de esta obra ha estado a cargo del arquitecto chino Ma Yansong, quien también diseñó la Plaza del Parque Chaoyang en Beijing y la estación de tren de Jiaxing, ambas en China.

Por otra parte, los visitantes podrán disfrutar de varios corredores localizados en las afueras del edificio e incluye un jardín colgante, un anfiteatro, un puente peatonal y una fuente en forma de cascada.

“El Museo Lucas muestra cómo el arte narrativo influye en las sociedades: moldeando creencias, comunicando valores, inspirando la imaginación y creando comunidades”, afirma el sitio oficial del lugar.

Inicialmente, el museo iba a estar localizado en San Francisco y luego se propuso a Chicago como el lugar ideal.

Sin embargo, Los Ángeles fue el lugar elegido y en el que se concentrarán miles de aficionados a las películas del afamado director.

Con la apertura de esta distracción, el museo no solo busca convertirse en un ícono arquitectónico digno de una producción de Star Wars, sino también en un punto de encuentro de quienes sueñan con el futuro espacial.