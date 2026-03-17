Cota realizará el IV Festival Nacional Aires del Bambuco Colombiano con participación nacional e internacional

Los sonidos de la flauta y el tiple se tomarán “La Esmeralda de la Sabana” los próximos 21 y 22 de marzo, cuando el municipio de Cota celebre el IV Festival Nacional Aires del Bambuco Colombiano. Esta edición tendrá como atractivo principal el Reinado Departamental del Bambuco Cundinamarqués, un certamen orientado a resaltar la elegancia y el talento de las mujeres de la región.

La plaza principal Luis Carlos Galán Sarmiento será el escenario donde 18 agrupaciones artísticas locales, nacionales e internacionales se reunirán para rendir tributo al bambuco, aire representativo de la región andina.

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El festival contará con la participación de una delegación de Xochimilco, México, que presentará danza azteca. A nivel nacional, asistirán agrupaciones de Santander, Tolima, Huila y San Juan de Pasto, con propuestas que reflejan la diversidad interpretativa del género.

Festival Nacional Aires del Bambuco Colombiano Foto: Alcaldía de Cota

La programación iniciará el 21 de marzo a las 9:00 a. m. con un desfile de comparsas por la carrera quinta. Durante la jornada se realizará el desfile de traje de fantasía, en el que participarán candidatas de municipios como Soacha, Mosquera, Fusagasugá, Tocancipá y Cota. También habrá muestras artísticas con interpretación de bambuco cundinamarqués y el Congreso Nacional de Danza, enfocado en la investigación y preservación cultural. El cierre estará a cargo de la agrupación Raíces Andinas, de Pasto, que conmemorará 45 años de trayectoria.

“El IV Festival Nacional Aires del Bambuco es un escenario que promueve la preservación del folclor y el fortalecimiento de nuestras tradiciones”, señaló la organización. El evento cuenta con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), gestionados por la Secretaría de Cultura y Juventudes de Cota. La administración municipal invitó a residentes y visitantes a asistir a las actividades, que tendrán entrada libre.

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