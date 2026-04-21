Inician las obras en variante Cota-Chía con una inversión de 22 mil millones

La Gobernación de Cundinamarca anunció que ya arrancaron las obras de la variante Cota-Chía, que tienen como objetivo destrabar la vía y mejorar la movilidad entre Bogotá y la Sabana.

El corredor, ampliamente usado por vehículos particulares y de carga, será mejorado en los puntos que presentaban desniveles y fallas que generaban represamientos en la zona. La congestión de la vía se había convertido en una problemática para los miles de conductores que debían salir de Bogotá por este sector.

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La intervención contempla una longitud de 4,7 kilómetros y una inversión de 22 mil millones de pesos. El proyecto fue adjudicado el pasado 20 de diciembre de 2025 y se estima un plazo de siete meses para su ejecución.

“Es una vía que presentaba agrietamientos, desniveles, falla en su estructura, lo que generaba una tensión en el tráfico, alta congestión, entre ellos, pues, motivado por el transporte de carga que usa preferentemente este corredor”, explicó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

Las obras ya iniciaron con presencia de personal y maquinaria en la zona. En sus redes sociales, el mandatario publicó imágenes en las que se ven los trabajos que se realizan en estos momentos sobre el asfalto del corredor.

“Estamos ya invirtiendo 22 mil millones de pesos en este mejoramiento que incluye actividades de fresado, reemplazo de carpeta asfáltica, reemplazo de estructura de pavimento, reemplazo y construcción de alcantarillados, de cunetas, filtros y también incluirá la señalización vial”, agregó el mandatario.

¿Habrá cierres?

Las autoridades del departamento indicaron que, para mitigar el efecto de las obras, se aplicó un plan de manejo de tráfico que incluye señalización, controladores viales e iluminación en el sector.

Se espera que las obras tengan una duración de siete meses. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Durante la ejecución de la variante, se limitará el paso por el sector. No se realizarán cierres completos, pero se utilizará el paso alterno a un solo carril y se implementarán señales temporales.

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El departamento espera que las obras ayuden a mejorar la conexión de uno de los corredores viales más importantes de Cundinamarca. El mejoramiento de la vía también reducirá los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y las zonas aledañas de la Sabana.