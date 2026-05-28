Cota, Cundinamarca, completó los primeros 30 días de operación de su Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), un sistema de seguridad tecnológica que, según las autoridades, ha permitido avances en la identificación de estructuras dedicadas al microtráfico en distintos sectores del municipio.

El sistema cuenta con más de 70 cámaras instaladas en entradas, salidas y puntos estratégicos, lo que facilita el monitoreo en tiempo real, el análisis de comportamientos sospechosos y la reacción inmediata ante situaciones que afecten la convivencia ciudadana. La operación se realiza articuladamente con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

Cota cumple 30 días de operación de su C4 con avances en seguridad y monitoreo tecnológico Foto: Alcaldía de Cota / API

En este primer mes, las autoridades reportaron progresos en la identificación de personas y movimientos asociados a la comercialización de sustancias psicoactivas, dentro de labores de vigilancia y seguimiento.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, señaló el impacto del sistema y afirmó: “Hoy, Cota cuenta con una herramienta moderna que nos permite actuar con mayor rapidez y precisión. En apenas un mes ya observamos avances importantes en la identificación de personas vinculadas a actividades ilícitas, especialmente relacionadas con el tráfico local de estupefacientes. Este sistema no solo observa: protege y permite reaccionar”.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, y el secretario de Gobierno, Daniel Manchola, presentando el balance del C4. Foto: Alcaldía de Cota / API

Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Manchola, destacó la articulación institucional y dijo: “La integración entre tecnología, inteligencia y trabajo operativo nos está permitiendo fortalecer las acciones preventivas y judiciales. El objetivo es claro: mejorar la seguridad, anticiparnos al delito y garantizar mayor tranquilidad para la comunidad”.

El C4 permite monitoreo permanente las 24 horas, identificación de actividades sospechosas, apoyo a labores investigativas, fortalecimiento de procesos judiciales, reacción más rápida ante emergencias y mayor cobertura en zonas estratégicas.

La administración municipal indicó que el sistema seguirá ampliando su capacidad tecnológica para reforzar la prevención del delito mientras se mantiene el llamado a la ciudadanía para reportar hechos sospechosos y apoyar acciones de seguridad en el territorio.