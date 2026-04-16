Alcaldía de Cota amplía plazos de beneficios tributarios tras actualización catastral

La Administración Municipal de Cota, encabezada por el alcalde Orlando Balsero, anunció la ampliación de los plazos para acceder a beneficios tributarios, en respuesta a las inquietudes ciudadanas surgidas tras la actualización catastral y su impacto en el impuesto predial. La medida hace parte de una estrategia orientada a brindar alivio económico a los contribuyentes.

La decisión se adoptó en el marco de jornadas de diálogo abierto y escucha activa con la comunidad, en las que el mandatario local y su equipo de secretarios atienden de manera directa solicitudes y preocupaciones de los habitantes.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, en diálogo con la comunidad para ampliar plazos de beneficios tributarios tras actualización catastral. Foto: Alcaldía de Cota

Durante las mesas de trabajo, la Administración reiteró su compromiso con la participación ciudadana y la transparencia, al señalar que estos espacios permiten a los ciudadanos expresar inquietudes y recibir información detallada sobre el proceso de actualización catastral.

En este contexto, el alcalde Orlando Balsero presentó medidas como la creación de una mesa permanente de revisión para avanzar en los correctivos de casos individuales, así como la instalación de una mesa técnica para evaluar posibles ajustes al acuerdo municipal. También se anunció la extensión del plazo para el beneficio de pronto pago con descuento hasta el 30 de junio de 2026, mediante el Decreto 038 de 2026.

La Administración explicó que la actualización catastral es un proceso fundamental para el desarrollo ordenado del territorio, al permitir una mejor organización urbana y rural, promover una distribución más justa de la carga tributaria y fortalecer los recursos destinados a la obra pública y el desarrollo social del municipio.

Asimismo, se reiteró que estas decisiones buscan equilibrar el impacto económico en los hogares y garantizar un proceso justo y progresivo para la comunidad.

El alcalde Orlando Balsero señaló: “Nuestro compromiso es escuchar, dialogar y actuar. Seguimos generando espacios de participación para construir una Cota más justa y con mayores oportunidades para todos”, señaló el alcalde Balsero.

Los contribuyentes interesados pueden consultar los términos y condiciones en los canales oficiales y en la página web de la Alcaldía de Cota.