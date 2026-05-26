Capacitarán a voluntarios en lengua de señas para fortalecer la inclusión de la niñez en Santander

World Vision Colombia desarrollará durante mayo un proceso de formación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias de Piedecuesta, Santander, con el objetivo de fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en espacios educativos y comunitarios.

La iniciativa se realizará en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio. El programa busca fortalecer capacidades de liderazgo comunitario y promover entornos más accesibles y participativos para la niñez.

De acuerdo con la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023–2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad. La cifra refleja las barreras de comunicación y participación que aún enfrentan en diferentes espacios.

A nivel nacional, cifras del Dane indican que el 16,2 % de las personas con discapacidad no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra corresponde al 2,6 %. Los datos evidencian las brechas existentes en el acceso a oportunidades educativas y sociales.

Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, espacios orientados al aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De ellos, alrededor de 90 presentan algún tipo de discapacidad.

“El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación”, afirmó Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia.

La organización señaló que la formación también busca generar capacidades comunitarias que permitan ampliar el acceso a espacios seguros y adaptados para más niñas y niños del municipio.