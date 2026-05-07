Medicina regenerativa gana espacio en Barranquilla con terapias biológicas complementarias

Barranquilla comenzó a consolidarse como uno de los puntos del Caribe colombiano donde la medicina regenerativa y las terapias biológicas avanzadas han despertado mayor interés entre pacientes que buscan alternativas complementarias para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Especialistas en medicina regenerativa lideran la implementación de protocolos basados en terapias con exosomas autólogos y células madre obtenidas del propio paciente, procedimientos dirigidos al manejo del dolor articular, procesos inflamatorios, lesiones musculares y rejuvenecimiento celular.

Estas terapias hacen parte de una nueva generación de tratamientos sustentados en biotecnología avanzada y medicina regenerativa personalizada, con aplicaciones cada vez más frecuentes en escenarios médicos y estéticos debido a su carácter mínimamente invasivo y a su capacidad de estimular mecanismos naturales de reparación del organismo.

“Hoy la medicina regenerativa está transformando la manera en que abordamos ciertas lesiones y procesos degenerativos. Ya no se trata únicamente de aliviar síntomas, sino de estimular mecanismos biológicos que ayuden al cuerpo a recuperarse desde su propia capacidad regenerativa”, explicó la doctora Paola Blanco.

Doctora Paola Blanco. Foto: Suministrada / API

Los exosomas, pequeñas vesículas liberadas por las células que funcionan como “mensajeros biológicos”, son utilizados para favorecer la comunicación celular y activar procesos de regeneración de tejidos. Según especialistas, estas terapias pueden contribuir a disminuir procesos inflamatorios, mejorar la movilidad articular y estimular la producción de colágeno.

“En pacientes con dolor de rodilla, hombro, talones o limitaciones de movilidad, estas terapias pueden convertirse en una herramienta complementaria importante dentro de un manejo integral. Lo fundamental es realizar una valoración médica rigurosa y entender que cada caso requiere un protocolo individualizado”, señaló el doctor Alfredo Pombo.

Doctor Alfredo Pombo. Foto: Suministrada / API

Los especialistas indicaron además que la medicina regenerativa requiere diagnósticos individualizados y protocolos médicos específicos para garantizar procedimientos seguros y adecuados para cada paciente.