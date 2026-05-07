Medicina regenerativa gana espacio en Barranquilla con terapias biológicas complementarias

Barranquilla comenzó a consolidarse como uno de los puntos del Caribe colombiano donde la medicina regenerativa y las terapias biológicas avanzadas han despertado mayor interés entre pacientes que buscan alternativas complementarias para mejorar su movilidad y calidad de vida.
Especialistas en medicina regenerativa lideran la implementación de protocolos basados en terapias con exosomas autólogos y células madre obtenidas del propio paciente, procedimientos dirigidos al manejo del dolor articular, procesos inflamatorios, lesiones musculares y rejuvenecimiento celular.
Estas terapias hacen parte de una nueva generación de tratamientos sustentados en biotecnología avanzada y medicina regenerativa personalizada, con aplicaciones cada vez más frecuentes en escenarios médicos y estéticos debido a su carácter mínimamente invasivo y a su capacidad de estimular mecanismos naturales de reparación del organismo.
“Hoy la medicina regenerativa está transformando la manera en que abordamos ciertas lesiones y procesos degenerativos. Ya no se trata únicamente de aliviar síntomas, sino de estimular mecanismos biológicos que ayuden al cuerpo a recuperarse desde su propia capacidad regenerativa”, explicó la doctora Paola Blanco.
Los exosomas, pequeñas vesículas liberadas por las células que funcionan como “mensajeros biológicos”, son utilizados para favorecer la comunicación celular y activar procesos de regeneración de tejidos. Según especialistas, estas terapias pueden contribuir a disminuir procesos inflamatorios, mejorar la movilidad articular y estimular la producción de colágeno.
“En pacientes con dolor de rodilla, hombro, talones o limitaciones de movilidad, estas terapias pueden convertirse en una herramienta complementaria importante dentro de un manejo integral. Lo fundamental es realizar una valoración médica rigurosa y entender que cada caso requiere un protocolo individualizado”, señaló el doctor Alfredo Pombo.
Los especialistas indicaron además que la medicina regenerativa requiere diagnósticos individualizados y protocolos médicos específicos para garantizar procedimientos seguros y adecuados para cada paciente.