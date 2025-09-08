¿Por qué desmontan el letrero de LAX, el ícono más famoso del aeropuerto de Los Ángeles?

Desde la semana pasada, el emblemático letrero de letras ‘LAX’ que durante un cuarto de siglo ha marcado la entrada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ha empezado a retirarse de manera progresiva, comenzando por la letra ‘X’.

No se trata de un adiós definitivo, sino de una mudanza temporal necesaria para dar paso a una ambiciosa remodelación vial en torno al aeropuerto.

Según Los Angeles World Airports (LAWA), el objetivo es aliviar la congestionada Sepulveda Boulevard, separando el flujo de vehículos con destino al aeropuerto del tránsito cotidiano, lo que promete agilizar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios y las comunidades aledañas.

Vista del aeropuerto LAX con avión despegando, Los Ángeles, California | Foto: Getty Images/iStockphoto

La intervención forma parte del Programa de Modernización del Aeródromo y de la Terminal (Airfield & Terminal Modernization Program), una iniciativa de gran escala en curso que no solo incluye estas mejoras viales, sino también renovaciones en infraestructura aeroportuaria, nuevas terminales, renovaciones de existentes, aparcamientos consolidados y la esperada llegada del sistema automatizado de transporte interno.

Este sistema, conocido como Automated People Mover, conectará múltiples puntos clave: estaciones de Metro, edificio de rent a car y terminales centrales, y se espera que comience a operar en 2026.

Mientras tanto, las gigantescas letras de ‘LAX’, de unos 32 pies de altura, están siendo desmontadas una por una, y trasladadas a un espacio de almacenamiento en las instalaciones de LAWA. En el futuro, se contempla su reubicación, diseñada para integrarse con los nuevos diseños viales y garantizar la visibilidad icónica de siempre.

Los voceros de LAWA han descrito esta fase como “un hito importante”, destacando que estas obras permitirán un acceso más eficiente y accesible al aeropuerto, y elevarán la calidad del servicio en vista de eventos de trascendencia como la Copa Mundial de Fútbol en 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, que atraerán un flujo considerable de visitantes.

Vista aérea del aeropuerto | Foto: Getty Images/Tetra images RF

No hay un plazo establecido para el regreso definitivo del señalamiento ‘LAX’, aunque se anticipa que los carriles elevados de acceso al área de terminales estarán listos antes de 2028, mientras que la finalización total del programa de modernización se proyecta hacia 2030.

Este cambio también disruptivo provoca nostalgia entre viajeros y residentes. Algunas personas expresan que ese letrero era, además de guía, una bienvenida simbólica que evocaba la ciudad de Los Ángeles desde el primer instante del viaje.