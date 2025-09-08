Suscribirse

Estados Unidos

¿Por qué desmontan el letrero de LAX, el ícono más famoso del aeropuerto de Los Ángeles?

El retiro temporal del icónico letrero sorprende a viajeros y residentes, generando dudas sobre su futuro inmediato.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

8 de septiembre de 2025, 12:51 p. m.
Se espera que la retirada del letrero dure una semana y las letras se almacenarán en las inmediaciones para incorporarlas a los nuevos diseños viales.
El letrero de LAX | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Desde la semana pasada, el emblemático letrero de letras ‘LAX’ que durante un cuarto de siglo ha marcado la entrada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ha empezado a retirarse de manera progresiva, comenzando por la letra ‘X’.

No se trata de un adiós definitivo, sino de una mudanza temporal necesaria para dar paso a una ambiciosa remodelación vial en torno al aeropuerto.

Según Los Angeles World Airports (LAWA), el objetivo es aliviar la congestionada Sepulveda Boulevard, separando el flujo de vehículos con destino al aeropuerto del tránsito cotidiano, lo que promete agilizar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios y las comunidades aledañas.

EE.UU.
Vista del aeropuerto LAX con avión despegando, Los Ángeles, California | Foto: Getty Images/iStockphoto

La intervención forma parte del Programa de Modernización del Aeródromo y de la Terminal (Airfield & Terminal Modernization Program), una iniciativa de gran escala en curso que no solo incluye estas mejoras viales, sino también renovaciones en infraestructura aeroportuaria, nuevas terminales, renovaciones de existentes, aparcamientos consolidados y la esperada llegada del sistema automatizado de transporte interno.

Este sistema, conocido como Automated People Mover, conectará múltiples puntos clave: estaciones de Metro, edificio de rent a car y terminales centrales, y se espera que comience a operar en 2026.

Contexto: Lo que hicieron los vecinos de este barrio de Los Ángeles ante el abandono municipal causó impacto

Mientras tanto, las gigantescas letras de ‘LAX’, de unos 32 pies de altura, están siendo desmontadas una por una, y trasladadas a un espacio de almacenamiento en las instalaciones de LAWA. En el futuro, se contempla su reubicación, diseñada para integrarse con los nuevos diseños viales y garantizar la visibilidad icónica de siempre.

Los voceros de LAWA han descrito esta fase como “un hito importante”, destacando que estas obras permitirán un acceso más eficiente y accesible al aeropuerto, y elevarán la calidad del servicio en vista de eventos de trascendencia como la Copa Mundial de Fútbol en 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, que atraerán un flujo considerable de visitantes.

EE.UU.
Vista aérea del aeropuerto | Foto: Getty Images/Tetra images RF

No hay un plazo establecido para el regreso definitivo del señalamiento ‘LAX’, aunque se anticipa que los carriles elevados de acceso al área de terminales estarán listos antes de 2028, mientras que la finalización total del programa de modernización se proyecta hacia 2030.

Contexto: Diez actividades para disfrutar en Los Ángeles, California, con poco presupuesto

Este cambio también disruptivo provoca nostalgia entre viajeros y residentes. Algunas personas expresan que ese letrero era, además de guía, una bienvenida simbólica que evocaba la ciudad de Los Ángeles desde el primer instante del viaje.

La partida temporal del icónico letrero marca el inicio de una nueva etapa en la evolución de ‘LAX’. Uno que aspira a modernizar su infraestructura vial y aeroportuaria, mejorar la movilidad, incluir nuevas tecnologías y mantener viva esa emblemática imagen que tantos identifican con la entrada a la ciudad.

