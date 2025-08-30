Suscribirse

Estados Unidos

Diez actividades para disfrutar en Los Ángeles, California, con poco presupuesto

En Estados Unidos, la “ciudad de las estrellas” ofrece una gran variedad de experiencias que no requieren gastar mucho dinero.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 12:34 p. m.
En Los Ángeles, California, el promedio es de 245.000 dólares anuales, en tanto que el costo de vida del 53 % de los ingresos.
Disfrutar de Los Ángeles sin tener que gastar mucho dinero. | Foto: Getty Images

Los Ángeles es conocida como la cuna de la cultura pop, es un destino que suele asociarse con lujos y grandes gastos. Sin embargo, la ciudad ofrece numerosas experiencias que se pueden disfrutar, aun si usted no cuenta con un presupuesto muy alto

Panorámicas, senderos, playas emblemáticas y museos lo esperan para que usted disfrute de la magia de esta ciudad.

Contexto: Revolución olímpica: así es el plan que transformará la financiación de Los Ángeles 2028

Las 10 actividades para disfrutar

Senderismo al cartel de Hollywood

Esta es tal vez una de las actividades más representativas. No hay visitante que llegue a este lugar y no quiera ir a pasear por el reconocido cartel de Hollywood.

Para esto, existen varias rutas que puede tomar, pero una de las más populares es la que comienza en Griffith Park.

A medida que usted va haciendo el recorrido, podrá disfrutar de hermosas vistas panorámicas y de la variada naturaleza.

Contexto: Si va a los Ángeles, Estados Unidos, no se pierda del Teatro Chino TCL, la joya de ‘Hollywood Boulevard’

Explorar el Observatorio Griffith

Este observatorio es una atracción gratuita que ofrece Griffith Park, y es uno de los lugares en donde podrá disfrutar de una vista inigualable de la ciudad.

Ahí encontrará telescopios públicos a través de los cuales podrá observar el cielo nocturno y aprender un poco de astronomía.

Visitar el Getty Center

Es uno de los museos de arte más bonitos de la ciudad y en él podrá admirar una gran colección de obras europeas, jardines hermosos y una arquitectura moderna única.

La entrada es gratuita, aunque se cobra por el estacionamiento.

El Paseo de la Fama de Hollywood

Ir al Hollywood Boulevard y admirar las estrellas en el suelo es una experiencia que no se puede perder. De igual manera, vale la pena visitar el Teatro Chino TCL y el Teatro Dolby, sede de los premios Oscar.

Visita al Venice Beach y sus canales

Si busca un ambiente bohemio, ha llegado al lugar indicado. El paseo marítimo y los tranquilos canales le harán pasar un rato inolvidable, como si estuviera paseando por los canales de Italia.

Pícnic en el Hollywood Bowl

Si no puede ir a este lugar a disfrutar de sus conciertos, sí puede gozarse del lugar haciendo un pícnic en un lugar que invita a la tranquilidad y al relax.

Recorrido por el centro de Los Ángeles (DTLA)

El centro de la ciudad ofrece una variedad de actividades gratuitas, como el Downtown Art Walk, que se celebra el segundo jueves de cada mes

Visitar el Museo de Historia Natural de Los Ángeles

A este museo podrá entrar de forma gratuita y explorar sus exhibiciones sobre dinosaurios, gemas y la historia de la tierra.

Paseo por el Mercado de los Granjeros

Es un plan imperdible, en donde podrá adquirir varias artesanías locales mientras escucha música y vibra con el ambiente.

Contexto: Cinco cosas que no debe hacer en Miami como turista, si quiere evitar arresto o multas

Explorar el cementerio Hollywood Forever

Allí podrá visitar las tumbas de varias celebridades como Judy Garland y Mickey Rooney. Es un lugar tranquilo en donde puede recordar a los más grandes de la historia del cine.

Es posible disfrutar de Los Ángeles sin gastar mucho dinero, solo es planear un buen itinerario y sumergirse en la cultura de esta ciudad.

