Si va a los Ángeles, Estados Unidos, no se pierda del Teatro Chino TCL, la joya de ‘Hollywood Boulevard’

Por más de 95 años, el Teatro Chino TCL ha sido uno de los escenarios más emblemáticos del mundo del cine.

Está ubicado en el corazón del reconocido Hollywood Boulevard, un monumento arquitectónico que no solo es un sitio de proyecciones exclusivas, sino que también es el lugar donde las estrellas dejan sus huellas inmortalizadas en el cemento y en donde se celebran las más famosas alfombras rojas.

Por años, se ha convertido en el sitio obligado para miles de turistas que se detienen para tomarse una foto en este icónico lugar.

Inaugurado en 1927 bajo el nombre de Grauman’s Chinese Theatre, fue concebido por el empresario Sid Grauman, como un cine de lujo inspirado en la arquitectura tradicional china.

Es así como su fachada sigue siendo una de las más reconocidas del mundo, con dragones tallados, techos puntiagudos y enormes estatuas que parecen guardias ancestrales.

Una parada obligada en Hollywood

El Teatro Chino TCL, como se conoce desde 2013, cuando fue adquirido por la compañía tecnológica China TCL Corporation, ha acogido algunos de los estrenos más famosos de la historia, desde Star Wars (1977) hasta Avengers: Endgame (2019).

De igual manera, ha recibido tres ceremonias de los Premios de la Academia y numerosos eventos de talla internacional.

El TCL Chinese Theatre cuenta con la sala IMAX más grande del mundo y la tercera pantalla comercial más grande de América del Norte.

Este teatro recibe a más de cuatro millones de visitantes de todo el mundo cada año, de acuerdo a lo que se registra en la página Discover los Angeles.

Sin lugar a dudas, lo que más atrae la atención a los visitantes es su plaza frontal, en donde se encuentran más de 200 huellas de manos, pisadas y las firmas de estrellas como Marilyn Monroe, Tom Hanks, Jennifer Lawrence y Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Están grabadas en bloques de cemento, formando una galería al aire libre del estrellato hollywoodense.

Un punto turístico con historia

Según datos del sitio oficial del sitio, más de 5 millones de personas visitan este lugar cada año.

Muchos de los visitantes, más que asistir para ver una película, vienen a admirar la arquitectura y a sacarse una foto en el reconocido ‘Paseo de la Fama’.

El teatro ha sido declarado monumento histórico-cultural de Los Ángeles y figura regularmente en listas de los lugares más visitados del sur de California, junto con el letrero de Hollywood y el muelle de Santa Mónica.

Más que un teatro, el TCL Chinese Theatre es una cápsula del tiempo donde convergen el pasado y el presente de Hollywood.

Desde los días dorados del cine, hasta los estrenos con efectos especiales digitales de última generación, este templo del espectáculo ha sido testigo de la evolución de la industria cinematográfica.