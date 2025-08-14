Suscribirse

Revolución olímpica: así es el plan que transformará la financiación de Los Ángeles 2028

Los Ángeles 2028 rompe la tradición olímpica y permitirá este método para financiar el certamen orbital.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de agosto de 2025, 12:51 a. m.
LA28 y sedes para distinta disciplinas de los jugos Olímpicos
Las sedes de LA28 para distinta disciplinas de los jugos Olímpicos están a la venta. | Foto: Getty Images via AFP

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 venderán los derechos del nombre de algunas sedes de torneos para generar ingresos adicionales, una medida que rompe con la tradición olímpica de prohibir las marcas en estadios y arenas deportivas.

En un comunicado publicado el jueves 14 de agosto, los organizadores (LA28) afirmaron que este cambio histórico se aplicará a las sedes destacadas para contribuir al mayor aumento de ingresos comerciales en el deporte.

Contexto: Tadej Pogačar lo confesó: aviso de retiro es noticia mundial con fecha que estaría fijada

“Desde el momento en que presentamos nuestra candidatura, LA28 se comprometió a reinventar las posibilidades de los Juegos”, declaró Casey Wasserman, presidente de LA28. “El histórico anuncio de este jueves 14 de agosto cumple esa promesa, creando el primer programa de derechos de nombre de sedes en la historia olímpica y paralímpica, a la vez que impulsa la misión de LA28 de unos Juegos con financiación totalmente privada y sin nuevas construcciones”.

Casey Wasserman y Nicole Hoevertsz en presentación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028
Casey Wasserman presidente y director de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028 (LA28), habla junto a Nicole Hoevertsz, vicepresidenta del COI. | Foto: AFP

De momento, existen contratos con el fabricante de automóviles Honda, patrocinador de LA28, que ya posee los derechos de nombre para el estadio de Anaheim que albergará el voleibol, y con la empresa de medios y tecnología Comcast, que llevará su nombre en la sede temporal de squash.

Como se anunció previamente, el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, albergará boxeo y halterofilia.

Wasserman afirmó que las “innovadoras colaboraciones” generarán ingresos superiores a los presupuestados e “introducirán un nuevo modelo comercial que beneficiará a todo el movimiento olímpico”. “Estamos agradecidos al Comité Olímpico Internacional (COI) por hacer posible esta transformación”, añadió.

Contexto: Trump toma drástica decisión de cara a los Juegos Olímpicos: afectará radicalmente a la comunidad LGBTIQ+

Se otorgarán derechos de nombre para hasta 19 sedes temporales, y los patrocinadores del COI y los socios de LA28 tendrán la oportunidad de poner su nombre en las sedes de los Juegos.

Las empresas que ya tienen su nombre en sedes olímpicas, como el SoFi Stadium y el Crypto.com Arena, “tendrán la oportunidad de conservar los derechos de nombre de las sedes durante los Juegos”, indicó Wasserman.

Contexto: Donald Trump busca cambiar los Juegos Olímpicos: esta es su nueva polémica decisión

Asimismo, se seguirán aplicando las políticas de “lugar limpio” que prohíben la publicidad en el campo de juego.

Esta es solo una de las medidas innovadoras que tendrá la siguiente edición de la máxima cita deportiva a nivel mundial, porque también se avecina con cambios relacionados a la política con las deportistas trans y la inclusión de al menos cinco nuevos deportes en la agenda.

*Realizado con información de AFP*

