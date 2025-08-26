Desde 2022, una presunta organización delictiva bautizada como “Rich Rollin’ Burglary Crew” ha sembrado el temor en múltiples barrios de Los Ángeles con casi un centenar de robos residenciales y comerciales, hasta que una operación conjunta de diversas agencias policiales permitió la captura de diez sospechosos.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), este grupo estaría vinculado a al menos 92 robos, con una escalada de hechos delictivos, especialmente en 2024 y 2025.

Las redadas simultáneas se llevaron a cabo en ocho viviendas situadas en Los Ángeles, Hawthorne, Inglewood y Carson. En estos operativos se detuvo a siete personas, otra se entregó posteriormente, y las dos restantes estaban bajo custodia por cargos no relacionados, alcanzando así un total de diez imputados.

El Escuadrón 20 debe colaborar con la unidad antipandillas del departamento del sheriff para desenmascarar a una banda violenta que no deja testigos con vida. | Foto: CBS via Getty Images

El jefe policial Jim McDonnell reveló que todos los detenidos son reincidentes y miembros confirmados de pandillas como Rollin’ 30s y 55 Neighborhood.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, afirmó que impugnará con todo el peso de la ley, señalando que “estos no son crímenes por necesidad, sino por codicia”. De igual forma, la alcaldesa Karen Bass calificó la operación como “una victoria importante” y felicitó la “labor extraordinaria” del LAPD y sus aliados regionales.

Un punto clave del éxito fue la colaboración interinstitucional. McDonnell destacó que solo fue posible gracias a la comunicación fluida entre distintas divisiones, el intercambio de inteligencia y la capacidad de conectar patrones que revelaron que múltiples robos estaban vinculados al mismo grupo.

Hombre hispano con las manos encima de un coche de policía desde atrás | Foto: Getty Images

Las comunidades afectadas expresaron alivio tras las capturas. Vecinos de Hollywood y West LA afirmaron a medios locales que la presencia de la banda generaba un clima de inseguridad constante, pues las víctimas iban desde familias de clase media hasta empresarios reconocidos.

Algunos denunciaron que las casas eran marcadas previamente con símbolos discretos, lo que incrementaba la sensación de vulnerabilidad. Este modus operandi recuerda a patrones usados en otros estados como Nevada y Arizona, donde bandas similares han sido desarticuladas en los últimos años.

Expertos en seguridad sostienen que el caso refleja un fenómeno creciente. Pues las pandillas tradicionales, que antes basaban sus finanzas en el narcotráfico, diversificaron sus delitos hacia robos de lujo, estafas con tarjetas y usurpación de identidad.

Según datos del FBI, los crímenes organizados relacionados con robos residenciales de alto perfil aumentaron un 15 % en California desde 2022, lo que refuerza la importancia de fortalecer la cooperación interagencial y la inversión en tecnología de rastreo.

Sección media de un hombre sin camisa con un collar de Los Ángeles | Foto: Getty Images

Cabe mencionar que las zonas más afectadas incluyen West LA, Hollywood, North Hollywood, Topanga e incluso barrios cercanos al aeropuerto de Los Ángeles.