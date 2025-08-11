Suscribirse

Dramático video muestra la violenta persecución en Los Ángeles: pareja roba varios vehículos, dispara a la policía y sigue prófuga

Las personas robaron varios carros para poder escapar de la policía. Las autoridades han emitido alertas por considerar a las personas “armadas y peligrosas”.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 1:38 a. m.
los angeles
Durante la persecución, las personas robaron varios carros. | Foto: Tomada de NBCLA

Una pareja, aparentemente armados, desataron una persecución en la ciudad de Los Ángeles el pasado fin de semana, luego de robar varios carros, incluido un camión de gran tamaño. El momento fue transmitido en la televisión en vivo por las cámaras de los oficiales que dirigieron la operación.

Un reportaje del medio ABC 7 News informó que uno de los sospechosos disparó en contra de un oficial de la policía de la Patrulla de Carreteras de California antes de escapar. La persecución tuvo una duración de aproximadamente una hora, según los detalles de las autoridades.

El pasado domingo 10 de agosto, alrededor de las 10:40 de la mañana, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles identificaron una camioneta negra que había sido robada, en Valle de San Fernando. Los sospechosos habían hurtado el auto amenazando a los dueños con un arma de fuego.

Tras el robo de la camioneta, los presuntos criminales intentaron robar otros vehículos, intentando secuestrar otros dos, sin éxito.

Más adelante, en la autopista 5, cerca de Sylmar, las dos personas acorralaron a un camión que lograron robar, luego de que el conductor se asustó y salió corriendo para no resultar herido por las amenazas de los ladrones. Estos, al volante del camión recién robado, se dirigieron al centro de la ciudad, manejando de manera peligrosa por las vías llenas de civiles, según Fox LA.

Tomada de NBCLA
Los sospechosos robaron un camión en medio de la persecución. | Foto: Tomada de NBCLA

Luego de un largo recorrido por la ciudad, las personas salieron del camión y lo dejaron abandonado en el centro de Los Ángeles, para posteriormente robar una camioneta blanca, mientras que el Departamento de la Policía local emitió un informe para indicar a los ciudadanos que los criminales eran considerados “armados y peligrosos”.

Fue el momento en el que la persecución se intensificó, pues los sospechosos empezaron a conducir a altas velocidades por las calles con mucha afluencia de vehículos. En la autopista 10, según los reportes de la policía, los sospechosos estaba en contra vía, poniendo en peligro a decenas de personas y posiblemente provocando accidentes de tránsito.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía perdió de vista a los sospechosos, que huyeron del lugar. | Foto: Getty Images

Tras unos minutos en aquel carro, salieron de nuevo y robaron otro vehículo, un sedán negro, según los detalles de la prensa estadounidense. Momentos después, los oficiales perdieron el rastro de las personas cerca de Lincoln Heights, informó el medio NBC LA.

Hasta el momento, la policía no ha logrado dar con el paradero de las personas, mientras que han alertado a la población y continúan con operativos para poder arrestar a los criminales.

