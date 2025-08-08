Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

Los agentes engañaron a un gran grupo de inmigrantes para proceder con su detención.

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 11:00 p. m.
ice
Los agentes llegaron escondidos en un camión al lugar. | Foto: Tomada de redes sociales

Un camión se acercó a un Home Depot en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, llamando la atención de las personas anunciando que estaba en busca de empleados.

Para cuando se conglomeraron algunas personas, agentes de la Patrulla Fronteriza salieron del vagón del camión, y sorpresivamente empezaron a perseguir a los trabajadores —gran parte de ellos inmigrantes—, y lograron la captura de al menos 16 extranjeros.

Contexto: Conozca sus derechos como inmigrante ante posibles cuestionamientos de ICE a su estatus migratorio

En aquella ciudad se han intensificado las redadas migratorias desde hace semanas atrás. Incluso, en junio se desataron duras manifestaciones en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que tienen la orden desde presidencia de detener al menos a 3.000 inmigrantes al día.

Por lo que el pasado miércoles, agentes migratorios del país optaron por llevar a cabo un operativo secreto denominado “caballo de Troya” en el estacionamiento de un Home Depot en Westlake.

Lo más leído

1. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100 % para comparendos impuestos en estas fechas
2. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
Contexto: Colombiano relata abandono tras ser detenido por ICE. Estuvo dos meses sin respuesta del Gobierno de Gustavo Petro

Una orden ejecutiva, que fue confirmada días antes por un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, pretendía que este tipo de redadas se detuvieran en la ciudad. Han sido denunciadas por defensores de derechos de los extranjeros y algunos líderes locales.

“Todos estamos intentando averiguar qué sucedió exactamente”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, luego de lo sucedido. “Pero por el video y las imágenes, parece ser exactamente lo mismo que vimos antes”.

ICE- Estados Unidos
Los agentes detuvieron a 16 personas. | Foto: Getty Images

La jueza federal del distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictaminó, en una restricción temporal, que hacer uso de la raza, el idioma, el trabajo o la ubicación de una persona para justificar su detención viola la Cuarta Enmienda, por lo que bloqueó por un tiempo las redadas de los agentes migratorios.

Contexto: ICE arresta de distinta manera y en diferentes lugares según tendencia política del estado, arroja estudio con datos reveladores

“Para quienes pensaban que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, sentenció el fiscal federal interino Bill Essayli en un trino publicado en X luego de la operación “caballo de Troya”.

“La aplicación de la ley federal no es negociable y no hay santuarios que escapen al control del gobierno federal”, agregó.

Los testigos aseguraron que, la zona fue elegida por ICE porque es un lugar donde los jornaleros están a la espera de alguna oportunidad en la localidad.
Los agentes han desatado varias redadas en los Home Depot de la ciudad. | Foto: Composición Semana Getty Images/ Wilfredo Lee - AP

Más tarde ese miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional compartió un comunicado en el que detalló que en el operativo se detuvieron 16 inmigrantes, presuntamente indocumentados, provenientes de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua.

Pese a que el departamento, ni los agentes, respondieron preguntas de la prensa, la agencia gubernamental aseguró que la pandilla MS-13 tiene el control de la zona donde se llevó a cabo la redada.

No obstante, la prensa asegura que los oficiales detuvieron trabajadores ambulantes y jornaleros, quienes a menudo son extorsionados por el grupo al margen de la ley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLos Ángeles ICEInmigración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.