Gil, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 28 de mayo, relató que su paso por el centro de detención de Carnes City, cercano a San Antonio, duró más de dos meses. “Estuve casi dos meses, una semana. En mi caso solo estuve en un centro, y gracias a Dios las condiciones eran buenas, teníamos acceso a aseo diario. Pero otros compañeros me contaban que en sus centros no podían ni bañarse durante semanas”, explicó.

A pesar de que su audiencia con el juez migratorio fue programada con relativa rapidez, Gil tomó la decisión de no continuar su solicitud de asilo. “Ya uno hablaba con los demás y se daba cuenta de que nadie estaba ganando el asilo. Está bastante complejo. Por eso solicité la deportación voluntaria” , aseguró.

Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso de repatriación ágil, terminó por convertirse en una experiencia de incertidumbre y desinformación. Según Gil, la jueza le aseguró que su deportación tardaría entre cinco y siete días, “pero en mi caso, por ser colombiano, me advirtieron que se podía demorar un mes”. Aun así, el plazo se extendió casi al doble.

Frente a este panorama, Gil critica el papel de las autoridades colombianas. “Las personas de otros países firman su deportación y en cinco días ya están en casa. Nosotros tuvimos que esperar meses por negligencia del Gobierno colombiano. Yo no entré ilegalmente. ICE me dio ingreso al país mientras se verificaba mi caso. Nunca me salté una cita”, subrayó.