Gustavo Petro no deja que Trump deporte a los colombianos, pero tampoco va por ellos. La estremecedora entrevista de Luis Carlos Vélez

Luis Carlos Vélez realizó una entrevista en su canal de video que muestra la difícil situación que viven los colombianos retenidos en Estados Unidos por ICE.

“No los dejan deportar, ni los recogen. Así es la historia de estos colombianos detenidos por ICE en EE. UU. que esperan que por fin lleguen aviones de Colombia por ellos”, narró el reconocido periodista al presentar la entrevista con Angie Wilches, la esposa de un colombiano, Edgar Mauricio Gil, que se enfrenta a esa situación.

Wilches aseguró que quería ser la voz “no solo de mi esposo, sino de muchas personas que están en esas condiciones”.

Narró que su esposo está detenido en el estado de Texas en un centro de inmigración desde el 28 de mayo. Él cumplió su cita en ICE, en San Antonio, como lo hacía de manera regular. Pero ese día no pudo volver a salir, pues lo detuvieron ahí mismo.

Vélez contó que esto es una situación que se produce de manera muy frecuente hoy en Estados Unidos, pues los agentes de inmigración esperan a los migrantes en esas citas para capturarlos.

Wilches tiene dos niños y, además, está embarazada de cinco meses y por cuenta de esto, decidió devolverse a Colombia. “El 6 de junio le dijeron que iba a programar su vuelo. Lo sacaron encadenado. Lo llevaron a una pista improvisada y ese día llegaron todos los aviones, menos el de Colombia”.

Los mismos agentes de migración le contaron a su esposo que esa situación se ha repetido mucho con los aviones de Colombia. Incluso, el esposo de Wilches tenía un compañero que ya era la segunda vez que lo devolvían.

Como no había avión, su esposo fue devuelto a un centro de detención. “Bajo la promesa del gobierno de Gustavo Petro de que los iban a recoger, no van por ellos. Los dejan allá botados... es el peor escenario. No dejan que los deporten, pero no los recogen”, aseguró el periodista.

“Esto no se lo deseo a nadie. Es una situación muy complicada. Me siento abandonada por el gobierno. Necesitamos una voz para llegar a quienes manejan este tema, para que no los abandonen. El presidente dijo que no le gustaba que vinieran abandonados, pero tampoco es de dejarlos allá meses”, lamentó.

El esposo de Wilches le cuenta cómo salen personas de todas las nacionalidades, pero los colombianos siguen allá. Las condiciones son difíciles. Apenas los sacan una hora al día por la mañana y por la tarde al sol. El frío por el aire acondicionado es muy fuerte y la comida a veces está cruda.

Wilches cuenta que se fue hace un año a Estados Unidos buscando un mejor futuro, porque en el país no habían logrado tener estabilidad. Su esposo trabajaba en Uber y call center, pero no había logrado un trabajo más estable. “Nosotros no cometimos ni un delito. Mi esposo no es un criminal. Nosotros nos comportamos a la altura porque queríamos un mejor futuro”.

Entre lágrimas, Angie le pide al gobierno que devuelvan a las personas que se encuentran en esas condiciones. “No es fácil. Nosotros tenemos que recargarles dinero para que puedan llamar, para que puedan comer. Es un daño emocional, económico, un daño por todas partes. No puedo trabajar por mi embarazo, dependo de mi esposo. Le pido al gobierno que manden los vuelos”.