El 7 de julio de 2021, el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su propia residencia. El magnicidio apuntó rápidamente a un grupo de colombianos que hoy están presos en una cárcel de ese país condenados a vivir un infierno. Mercenarios, el libro que lanzó el periodista Luis Carlos Vélez este miércoles en la noche, e videncia que la historia no fue como la contaron.

“A tres años del violento episodio, no han podido esclarecer quién mató al presidente ni quién ordenó la acción, lo único realmente confirmado es que tras el magnicidio hay una intrincada novela de traiciones, caos, mentiras, violencia, brujería y sangre, mucha sangre”, señala Vélez en su libro.

El periodista conoció los detalles de esa investigación en su trabajo como director de La FM. Tras meses de investigación periodística, llegó a unas conclusiones que sorprenden. “La mayoría de los colombianos encarcelados no saben cómo cruzaron la línea y terminaron condenados a vivir un infierno, sin tener claro su pecado. ¿Qué hice yo, Dios?, ¿qué decisión de vida tomé que me trajo hasta acá?, se preguntan una y otra vez en las frías noches en las que el dolor físico y mental los embarga en el olvido entre las cuatro paredes de una cárcel".

El presidente de Haití fue brutalmente asesinado en el 2021, aún no hay una investigación sólida que señale a los indudables culpables. | Foto: REUTERS

La tesis del libro es que los colombianos nunca supieron para qué los habían contratado. En su argumentación, Vélez se basó en dos pruebas contundentes: “El cuerpo del presidente tiene unos rastros que hablan mucho de la historia. No tiene el ojo izquierdo y la pierna derecha la tiene rota. Si uno pensara en cómo actúan las fuerzas especiales colombianas, o fuerzas especiales de cualquier lado, por lo general son dos tiros, máximo cuatro, sobre todo si tienen que planear una operación de salida, el presidente tiene doce tiros. En el vudú, cuando le quitan el ojo izquierdo a un muerto y le rompen la pierna derecha, es para que no lo persigan. Eso dice claramente que no fueron colombianos quienes lo asesinaron”, contó a SEMANA.