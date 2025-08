ICE arresta de distinta manera y en diferentes lugares según tendencia política del estado, arroja estudio con datos reveladores

Lo más preocupante es que la mayoría de arrestos, en lugares demócratas, se producen con personas que no tienen antecedentes penales, según un análisis de CNN con datos de la agencia federal y en alianza con la Universidad de California.

Los números que muestran la brecha

Por ejemplo, en Massachusetts, el 94 % de los inmigrantes fueron detenidos en comunidad, y el 78 % no tenía antecedentes penales.

Inmigrantes protestan en un camión durante una manifestación en Los Ángeles, California, el 5 de julio. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Arrestos comunitarios y rechazo de la sociedad civil

Agentes de ICE arrestan inmigrantes en Nueva York, el 1 de julio de 2025. | Foto: Anadolu via Getty Images

El miedo a los agentes es tal que muchos migrantes optan por no salir de sus casas por temor a ser detenidos y, posteriormente, deportados.

“Estamos observando que la gente no va a sus citas médicas, los niños no van a la escuela, la gente no hace la compra”, mencionó el jefe de Coalición de Defensa Inmigrantes y refugiados de Massachusetts, Sarang Sekhavat.