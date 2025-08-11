Persecución salvaje en vivo: Los sospechosos robaron tres autos diferentes en medio de la huida en Los Ángeles

El fin de semana se llevó a cambo una persecución acalorada entre una pareja de sospechosos armados y la policía de Los Ángeles y se transmitió en vivo de inicio a fin. En medio de la huida, los sospechosos incluso tuvieron tiempo para robar un par de vehículos, incluido un camión cisterna de gran tamaño, antes de escapar.

Uno de los sospechosos disparó contra los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California al comienzo de la persecución, según aseguró el medio ABC 7 News.

Persecución acalorada en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Los hechos comenzaron cuando agentes del sheriff del condado de Los Ángeles detectaron una camioneta que había sido robada con arma de fuego. Los sospechosos intentaron inmovilizar y secuestrar otros dos vehículos en medio de la persecución.

Los sospechosos lograron interceptar un camión cisterna en la autopista 5 cerca de Sylmar, y lo robaron, después de que el conductor saliera corriendo por el miedo.

Después de eso se dirigieron a Los Ángeles, en donde dieron varias vueltas peligrosas alrededor de edificios altos en calles con bastante flujo de peatones, según informó Fox LA.

Persecución en Los Ángeles casi acaba con la vida de un policía. | Foto: Getty Images / Sarah Silbiger

Finalmente, abandonaron el camión, después de que los testigos que presenciaron los hechos llamaran a ABC 7, diciendo que el camión no parecía transportar ningún material, y se robaron una camioneta blanca, mientras el Departamento de Policía de Los Ángeles emitía la advertencia de que los sospechosos estaban “armados”.

La persecución aumentó la velocidad cuando los sospechosos pasaron por la Interestatal 10, de acuerdo con Fox. Los dos se detuvieron brevemente en el vecindario de Boyle Heights de Los Ángeles y cambiaron de asiento.

Luego de unos minutos de viaje, saltaron de la camioneta blanca y robaron otro vehículo, un sedán negro, y la policía los perdió en Lincoln Heights, informó NBC LA.

La policía todavía no ha emitido ningún arresto ni han dado con los sospechosos de la persecución que duró alrededor de una hora y media.

Persecución salvaje en vivo: Los sospechosos robaron tres autos diferentes en la huida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (a través de su Sistema de Informes de Análisis de Fatalidades - FARS), en 2021 murieron 525 personas y en 2020 murieron 545 en choques fatales que involucraron persecuciones policiales.