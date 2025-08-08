Incendio en Los Ángeles que se propagó rápidamente provoca evacuación inmediata de familias enteras. Esto dicen las autoridades

En la zona de Canyon, norte de Los Ángeles, California, se desató un potente incendio que se propagó rápidamente el pasado 7 de agosto.

Miles de personas fueron evacuadas por la emergencia en la zona montañosa, la cual se generó sobre la 1:30 p. m. hora local, y se extendió por más de 6 kilómetros en 5 horas.

Al propagación del incendio fue rápida, lo que acentuó la emergencia. | Foto: AP

Según el servicio de emergencias de Ventura, el incendio se contuvo, pero se extendía hacia territorios del este.

Las llamas se concentraron al sur del lago Piru, un embalse que se encuentra en el Bosque Nacional de Los Padres.

En Canyon, 4.200 residentes y 1.400 estructuras están bajo orden de evacuación, y 12,500 personas tienen una advertencia de la misma naturaleza, informó Andrew Dowd, portavoz de Departamento de Bomberos del condado.

Han evacuado a miles de habitantes por el riesgo que representa el incendio. | Foto: AP

Por su parte, la orden de evacuación en Ventura se dio para 56 personas que estaban en el área recreativa de del lago Piru.

El incendio se produjo por el calor del verano y la sequedad, sumado a las condiciones del terreno y la presencia de combustibles, recalcó Dowd.

“El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse a una velocidad alarmante”, dice de forma imperiosa Kathryn Barger, supervisora del condado afectado de Los Ángeles.

“Si los servicios de emergencia les dicen que se vayan, háganlo sin dudarlo”, enfatizó Barger.

Situación del incendio de Gifford

Durante la época calurosa, también se había propagado un incendio en la zona de Gifford, en el centro de California. Hasta ahora, es el mayor evento de este tipo en lo que va de 2025.

Para la tarde del 7 de agosto, las llamas del incendio se habían extendido a 399 kilómetros cuadrados, pero solo estaba contenido al 15%.

Cuatro incendios menores habrían generado la novedad en la Ruta Estatal 166, lo que desembocó en el cierre de esta vía en la ciudad de Santa María, que cuenta con cerca de 110.000 habitantes. Hasta la fecha, se presentan 4 heridos por la situación.

Las autoridades afirman que el riesgo de incendios forestales puede aumentar durante el fin de semana al interior de California.

La ola de calor hace que el peligro de estos acontecimientos aumenten en los meses de agosto y septiembre, debido a la sequía y la densidad del pasto.