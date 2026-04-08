¿Persecución? Ordenan traslado de la fiscal que imputaría a un fiscal señalado de buscar testigos contra el expresidente Álvaro Uribe

“Hay temor en la Fiscalía por las represalias”, señalaron los fiscales, que advierten una persecución en contra de una fiscal que tenía lista una imputación de cargos a un colega que, de acuerdo con una investigación, buscaba testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe.

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La fiscal Luz Samira Rodríguez fue apartada del proceso que investigó durante dos años y ahora fue notificada de un traslado.

La funcionaria avanzó en la investigación contra su colega y recopiló los elementos de prueba que, a su criterio y bajo la autonomía judicial que se defiende en el ente acusador, condujeron a la inferencia razonable de autoría o participación del fiscal en los delitos que serían objeto de imputación.

El proceso estaba bajo reserva hasta que, a través de redes sociales, se advirtió la imputación del fiscal León Polo, quien, de acuerdo con los elementos de prueba recopilados por la fiscal Luz Samira, sería el responsable de presionar a testigos con el objetivo de obtener declaraciones en contra del expresidente Uribe.

Una resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo apartó a la fiscal Luz Samira de la investigación. El argumento de la jefe del ente acusador era que la funcionaria tenía “varias” investigaciones disciplinarias y que existían dos procesos por los mismos hechos.

La fiscal Luz Samira logró demostrar que el segundo argumento de la resolución era falso y el primero, una ambigüedad, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los fiscales, por razones del oficio, tienen investigaciones disciplinarias. De ahí que la funcionaria acudiera a una acción de tutela para exigir una respuesta directa de la fiscal Camargo, que nunca llegó.

El Tribunal de Bogotá le ordenó a la fiscal Luz Adriana Camargo responder a la funcionaria, pero la respuesta llegó con la firma del vicefiscal Gilberto Guerrero, con un cierre muy particular ante la petición de la fiscal Luz Samira de evitar represalias en su contra, como traslados.

La fiscal Luz Samira fue notificada de una orden de traslado. Foto: Captura de pantalla

“Finalmente, frente a su solicitud de no ser trasladada ni tampoco ser objeto de represalias o persecuciones en su contra, debo reafirmar el compromiso de esta administración con el respeto a los funcionarios que integran la Fiscalía General de la Nación, sin que la alta dirección auspicie o promueva ningún tipo de interferencia ilegítima en el ejercicio de sus funciones”, dijo el vicefiscal en su respuesta.

Sin embargo, el traslado llegó. La fiscal Luz Samira, quien se encuentra en vacaciones y en medio de un tratamiento médico, fue notificada de una orden de traslado, precisamente lo que el vicefiscal Guerrero aseguró que no ocurría como “interferencia ilegítima”. La factura que le pasaron a la fiscal sigue creciendo.

La fiscal Luz Samira terminó acorralada por su trabajo. En su historial de logros investigativos hay más condenas que las investigaciones disciplinarias endilgadas en su contra para arrebatarle el proceso contra el funcionario que tiene una denuncia y que, por ahora, se salvó de la imputación de cargos.