Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este jueves 15 de enero, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema radicó la casación en contra del fallo que absolvió y tumbó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este recurso se suma a la petición que presentaron en días anteriores las víctimas reconocidas (el senador Iván Cepeda; el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez).

En la solicitud, firmada por la fiscal Marlene Orjuela, se pide dejar en firme la condena de 12 años de prisión en contra del exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el recurso, la delegada del ente investigador aseveró que el Tribunal Superior de Bogotá —en su fallo de segunda instancia— omitió varias pruebas presentadas durante la etapa del juicio contra el exmandatario.

Igualmente, advierte que se presentó una evaluación errónea de muchas de las declaraciones y pruebas técnicas que fueron allegadas al juicio, que se extendió por ocho meses.

Uno de los puntos centrales de la casación consiste en las interceptaciones a las comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez.