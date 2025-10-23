Suscribirse

Nación

Fiscalía se subió al bus de Iván Cepeda y radicó recurso de casación contra la decisión que absolvió al expresidente Uribe

El ente acusador perdió el caso con la decisión del Tribunal de Bogotá, que hizo un fuerte llamado de atención.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 9:39 p. m.
Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez
Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez | Foto: SEMANA, CORTESIA

“Falta de rigor, dilema ético, errores, falacias y déficit”, fueron varios los adjetivos que usó el Tribunal de Bogotá en la decisión que absolvió al expresidente Álvaro Uribe. Cuando los magistrados se pronuncian de forma tan contundente, es porque el problema jurídico es de tamaño catedral.

La Fiscalía no salió bien librada de esa sacudida. Los magistrados advirtieron de la falta de rigor del ente acusador, de la escasa investigación y la poquísima actividad del ente acusador en el propósito de establecer la veracidad de las declaraciones. Aún así, la fiscal a cargo del proceso radicó la casación en contra de esa decisión.

Urgente: ordenan la libertad del expresidente Álvaro Uribe

“Conclusión errada, en cuanto la condición de testigo, la verosimilitud del relato, su credibilidad, la repetición de la versión y la intención de suprimir o desfigurar el conocimiento de un hecho delictivo, constituyen nociones bien diferenciables que exigen igualmente un análisis individual, en tanto la ausencia de uno o varios de ellos conlleva diversas implicaciones”, señala la decisión del Tribunal.

No habría nada nuevo en el nuevo impulso de la Fiscalía por tratar de mantener la teoría del caso, que el expresidente Álvaro Uribe sería responsable de los delitos que hicieron parte de la acusación: soborno en la actuación penal y fraude procesal. En esa misma línea irá la casación que busca, con el paso del tiempo, tumbar el fallo de absolución.

Contexto: Álvaro Uribe, recargado: con la justicia a su favor, el expresidente toma un gran impulso para influir en las elecciones de 2026; esto es lo que viene

“A este respecto, encuentra la sala que el método utilizado para determinar cuál versión es falsa careció de metodología objetiva y lógica. En varias ocasiones, la falladora concluyó sin precisar si se trataba de prueba directa del hecho relevante —el testimonio falso— o si se recurrió a prueba indiciaria, sin desglosar sus elementos esenciales”, dijo el Tribunal.

La Fiscalía se va en la misma línea de los abogados de víctimas en este proceso y es acudir al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, en el mismo propósito que buscaban antes de la decisión de primera instancia y que en ese momento les parecía ajustado a derecho, pero ahora esa misma justicia les incomoda.

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez
Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez | Foto: Semana, captura de video

Con el recurso de casación radicado ante la Corte Suprema de Justicia, ese alto tribunal revisará si lo acepta para estudio. De ser positivo, tendrá hasta cinco años para discutir, debatir y tomar una determinación: mantener el fallo de segunda instancia, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe o regresar a la condena, sin embargo, faltará casi un lustro para conocer nuevas decisiones en este caso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Son el ISIS del hemisferio occidental”: la polémica comparación que realizó Donald Trump

2. Subsidios de regreso y retoma de ‘Mi casa ya’, propuestas de precandidatos presidenciales en congreso de Camacol

3. Fiscalía se subió al bus de Iván Cepeda y radicó recurso de casación contra la decisión que absolvió al expresidente Uribe

4. Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

5. ¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino? Así funciona la Liga de Naciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro uribe vélezFiscalía Iván Cepeda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.