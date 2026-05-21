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Consejo Gremial rechazó actos de hostigamiento en contra de Álvaro Uribe Vélez, tras turba que llegó a intimidarlo a su casa

A través de un comunicado, la entidad se pronunció respecto a los hechos sucedidos en cercanías a la casa del expresidente.

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Redacción Semana
21 de mayo de 2026 a las 12:48 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez borrando un grafiti alusivo a los falsos positivos que fue pintado a 300 metros de su finca en Llanogrande.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez borrando un grafiti alusivo a los falsos positivos que fue pintado a 300 metros de su finca en Llanogrande. Foto: Redes sociales.

Durante este jueves, el Consejo Gremial Nacional elevó un comunicado rechazando los hechos de hostigamiento en inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incluyeron arengas y garfitis dirigidos contra él y su familia.

La situación se dio luego de que un grupo de personas llegara a la casa del expresidente y pintara un mural a unos 300 metros de la entrada de la propiedad. El exmandatario aseguró que la orden habría sido dada por representantes de la izquierda colombiana y motivada por cercanos a la campaña de Iván Cepeda.

El hombre señalado por Álvaro Uribe respondió públicamente a través de su cuenta en la red social X.
El Consejo Gremial rechazó los actos de hostigamiento contra Álvaro Uribe y pidió garantías para un debate político sin intimidaciones. Foto: Montaje El País

“Este rechazo se extiende, con la misma firmeza, a cualquier acto de violencia, hostigamiento o intimidación contra cualquier líder político, servidor público, dirigente social, empresario, periodista o ciudadano en general, sin consideración a su ideología, filiación política o posición pública”, precisó.

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Además de ello, el Consejo Gremial detalló que en una democracia, las diferencias políticas deben tramitarse siempre por vías institucionales, pacíficas y respetuosas. Indicaron que ninguna controversia, por profunda que sea, puede justificar amenazas, intimidaciones, actos de presión indebida o acciones que afecten la seguridad, tranquilidad y vida privada de cualquier persona, mucho menos en su lugar de residencia.

El hombre del que habla el expresidente Uribe es el que se ve en el margen inferior derecho de la imagen. Tiene barba blanca y cachucha.
La tensión política vuelve a encenderse: gremios hacen llamado a proteger la seguridad y la convivencia democrática. Foto: Foto tomada de X de Álvaro Uribe

“En el marco del proceso electoral, y también fuera de él, Colombia debe ofrecer garantías reales a todos los ciudadanos para expresarse, participar, deliberar y ejercer sus derechos sin temor a agresiones, estigmatizaciones o represalias”, precisó.

Adicional a ello, detallaron que la democracia exige un debate público vigoroso, pero también respetuoso de la dignidad humana, la seguridad personal y el Estado de derecho.

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Finalmente, el Consejo hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias de prevención, protección e investigación, y reitera la importancia de preservar instituciones fuertes, respeto por la diferencia y una conversación pública libre de violencia, intimidación y polarización.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe.
El gremio empresarial insistió en que ninguna diferencia política puede justificar presiones o actos de intimidación. Foto: SEMANA