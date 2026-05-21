Consejo Gremial rechazó actos de hostigamiento en contra de Álvaro Uribe Vélez, tras turba que llegó a intimidarlo a su casa

Durante este jueves, el Consejo Gremial Nacional elevó un comunicado rechazando los hechos de hostigamiento en inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incluyeron arengas y garfitis dirigidos contra él y su familia.

La situación se dio luego de que un grupo de personas llegara a la casa del expresidente y pintara un mural a unos 300 metros de la entrada de la propiedad. El exmandatario aseguró que la orden habría sido dada por representantes de la izquierda colombiana y motivada por cercanos a la campaña de Iván Cepeda.

El Consejo Gremial rechazó los actos de hostigamiento contra Álvaro Uribe y pidió garantías para un debate político sin intimidaciones. Foto: Montaje El País

“Este rechazo se extiende, con la misma firmeza, a cualquier acto de violencia, hostigamiento o intimidación contra cualquier líder político, servidor público, dirigente social, empresario, periodista o ciudadano en general, sin consideración a su ideología, filiación política o posición pública”, precisó.

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Además de ello, el Consejo Gremial detalló que en una democracia, las diferencias políticas deben tramitarse siempre por vías institucionales, pacíficas y respetuosas. Indicaron que ninguna controversia, por profunda que sea, puede justificar amenazas, intimidaciones, actos de presión indebida o acciones que afecten la seguridad, tranquilidad y vida privada de cualquier persona, mucho menos en su lugar de residencia.

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“En el marco del proceso electoral, y también fuera de él, Colombia debe ofrecer garantías reales a todos los ciudadanos para expresarse, participar, deliberar y ejercer sus derechos sin temor a agresiones, estigmatizaciones o represalias”, precisó.

Adicional a ello, detallaron que la democracia exige un debate público vigoroso, pero también respetuoso de la dignidad humana, la seguridad personal y el Estado de derecho.

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Finalmente, el Consejo hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias de prevención, protección e investigación, y reitera la importancia de preservar instituciones fuertes, respeto por la diferencia y una conversación pública libre de violencia, intimidación y polarización.