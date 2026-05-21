Fenavi denuncia represamiento de comida para aves. Bloqueos en vía a Buenaventura ponen en jaque la seguridad alimentaria

El represamiento de 7.800 toneladas de alimentos para aves, debido a los bloqueos en la vía a Buenaventura, están poniendo en aprietos la seguridad alimentaria en el país, según denuncia Fenavi, gremio de productores avícolas.

Ya han pasado tres días desde que se iniciaron las protestas en el importante corredor vial, clave para la movilidad de alimentos, y las soluciones no se ven llegar.

Según Fenavi, el cierre de la vía se presenta en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, lo que está comprometiendo el ingreso de materias primas que resultan esenciales para la producción agrícola, la cual, a su vez, es la que permite garantizar la seguridad alimentaria.

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