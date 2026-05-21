Fenavi prende las alarmas por bloqueos en Buenaventura: hay 7.800 toneladas de alimento para aves represado

Hace algunas horas, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) elevó una profunda preocupación tras los bloqueos que se registran desde el pasado 19 de mayo en la vía a Buenaventura, exactamente en los sectores Zaragoza y Bendiciones.

Los bloqueos fueron generados por comunidades de minería artesanal que protestan contra una resolución de la Agencia Nacional de Minería que restringe la actividad extractiva en zonas de reserva forestal del Pacífico.

“Si bien Fenavi reconoce el derecho legítimo a la protesta y comprende las preocupaciones de estas comunidades frente a su sustento, el cierre de este corredor estratégico representa una amenaza urgente para la producción avícola nacional”, indica el gremio.

Más de 7.800 toneladas diarias de materias primas podrían verse afectadas por las restricciones en este corredor estratégico. Foto: Foto cortesía Fenavi

Adicional de ello, Fenavi precisa que el puerto de Buenaventura es el principal puerto de entrada de materias primas para el sector avícola del occidente colombiano.

Por este puerto ingresan cada mes aproximadamente 234.000 toneladas de maíz, fríjol soya y torta de soya, lo que equivale a 7.800 toneladas diarias que deben ser movilizadas sin interrupciones hacia las plantas de alimento balanceado para las aves.

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Adicional a ello, precisan que, cerca del 31 % de todos los granos que entran al país lo hacen por este puerto, lo que convierte a Buenaventura en un nodo logístico de carácter estratégico e irremplazable para la producción de alimentos.

El impacto de los bloqueos podría extenderse más allá de las vías y alcanzar la cadena de alimentos del suroccidente colombiano. Foto: José Luis Guzmán. El País

“El sector avícola colombiano es un pilar de la seguridad alimentaria del suroccidente colombiano. Los bloqueos en la vía a Buenaventura no solo afectan a los avicultores, sino a millones de familias colombianas que dependen del huevo y el pollo como su principal fuente de proteína. Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los líderes de esta protesta para que se abran los canales de diálogo y se garantice el libre tránsito de carga en esta vía estratégica”, comentó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi.

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Finalmente, detallaron que la región que depende directamente del corredor de Buenaventura concentra alrededor de 51 millones de aves y el Valle del Cauca es responsable del 30 % de la producción nacional de huevo y del 24 % de la producción de pollo, posicionándose como el primer y tercer productor a nivel nacional.

Fenavi advierte sobre riesgos para el suministro de pollo y huevo ante las dificultades de movilidad hacia Buenaventura. Foto: Foto cortesía Fenavi