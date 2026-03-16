Colombia impulsa nueva estrategia para fortalecer el consumo del huevo en el país

El consumo de huevo en Colombia alcanzó un récord histórico de 366 unidades por persona al año, lo que equivale prácticamente a un huevo diario en la dieta de cada colombiano, según cifras de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi).

Este crecimiento en la demanda ha llevado al sector avícola a lanzar nuevas iniciativas de promoción del alimento, entre ellas la campaña “Con huevos queda mejor”, una estrategia que busca ampliar las formas de consumo y posicionar el producto en distintos momentos del día más allá del desayuno tradicional.

De acuerdo con Fenavi, el aumento del consumo responde a varios factores: su valor nutricional, facilidad de preparación y precio accesible, características que lo han convertido en una de las principales fuentes de proteína para los hogares colombianos.

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El gremio señala que en las últimas décadas el huevo ha ganado protagonismo dentro de la alimentación nacional. Hace aproximadamente diez años el consumo promedio se ubicaba en cerca de 198 unidades por persona al año, mientras que hoy supera las 360 unidades, lo que representa un incremento superior al 80 %.

En paralelo con este aumento de la demanda, la producción nacional también ha mostrado una expansión significativa. El país superó en 2025 los 19.400 millones de huevos producidos, consolidando al sector avícola como uno de los pilares de la seguridad alimentaria y de la economía agroindustrial.

La nueva campaña busca impulsar aún más el consumo mediante recetas, recomendaciones nutricionales y nuevas formas de preparación que integren el huevo en almuerzos, cenas y preparaciones rápidas en el hogar.

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El gremio considera que el reto ahora no es solo mantener el crecimiento del consumo, sino diversificar su uso dentro de la gastronomía cotidiana. La estrategia también apunta a fortalecer la percepción del huevo como un alimento nutritivo y asequible dentro de la canasta básica.

El aumento del consumo refleja cambios en los hábitos alimenticios del país. Foto: Foto cortesía Fenavi

Actualmente, el sector avícola colombiano tiene presencia en 676 municipios y genera aproximadamente 350.000 empleos directos e indirectos a lo largo de la cadena productiva, desde la producción hasta la distribución.

El crecimiento sostenido del consumo de huevo refleja un cambio en los hábitos alimenticios del país, donde los consumidores buscan proteínas de alto valor nutricional y menor costo frente a otras opciones.

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Con este panorama, el huevo continúa consolidándose como uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos y un componente clave en la nutrición diaria del país.