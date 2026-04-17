Supermercados en Colombia enfrentan atraso frente a tendencia global de eliminar huevos de gallinas enjauladas, según ranking

El sector de supermercados en Colombia enfrenta un rezago frente a una tendencia global cada vez más fuerte: la eliminación de huevos provenientes de gallinas enjauladas.

Así lo revela el más reciente ranking 'Tiendas Bajo la Lupa’, elaborado por Sinergia Animal Colombia, que evaluó a 18 empresas del sector retail en el país.

Los resultados muestran un panorama poco alentador. Casi el 80 % de los supermercados no evidencia avances en la adopción de políticas “cage-free”, mientras que el 94 % se ubica en las categorías más bajas del ranking.

Bogotá lanzó un programa que transformará el cuidado de los animales: “Entre patas y bigotes”

Este es un método de crianza bajo techo que sustituye las jaulas en batería por espacios abiertos, mejorando la calidad de vida del animal.

Ninguna compañía alcanza el nivel más alto de evaluación, que exige compromisos integrales con metas claras, plazos definidos y reportes verificables.

Para Stephany Méndez, líder de Relaciones Corporativas de la organización, el diagnóstico es claro: el sector aún tiene una deuda importante en materia de bienestar animal. Según explicó, la ausencia de compromisos públicos limita la transición hacia sistemas de producción más transparentes y éticos.

El contexto agrava la situación. Colombia alcanzó en 2025 una producción superior a 19.400 millones de huevos, de acuerdo con Fenavi, lo que posiciona al retail como un actor clave en la cadena de suministro. Sin embargo, ese peso no se traduce en liderazgo frente a prácticas más sostenibles.

“Cifra aterradora”: Bogotá se acerca a 350.000 animales abandonados sin acciones efectivas, denuncia concejal

El ranking identifica algunos casos puntuales. Cencosud encabeza la lista con avances parciales, al reportar que el 43 % de sus ventas de huevos proviene de sistemas libres de jaula, aunque esto responde principalmente a la demanda del consumidor y no a una política estructurada.

La falta de transparencia limita la transición hacia sistemas más sostenibles Foto: Foto cortesía Fenavi

En contraste, Grupo Éxito genera preocupación tras retirar de sus canales oficiales compromisos previamente comunicados, lo que representa un retroceso en transparencia.

Otros actores relevantes como Tiendas D1, Alkosto, Olímpica, Oxxo y PriceSmart no registran avances ni información pública sobre este tema.

A nivel global, más de 2.500 empresas han adoptado compromisos para eliminar el uso de jaulas en la producción de huevos, lo que evidencia una brecha creciente frente a mercados más avanzados.

Esta diferencia no solo es ética, sino también competitiva en un entorno donde los estándares internacionales comienzan a definir las reglas del comercio.

El contraste también se da del lado del consumidor. Estudios citados en el informe señalan que el 89 % de los colombianos estaría dispuesto a comprar productos con sellos de bienestar animal. Sin embargo, el mercado aún no responde de manera consistente a esa demanda.

Refugio animal pide apoyo ante escasez de recursos: tiene más de 70 animales que requieren atención constante

Para los expertos, el mensaje es claro, avanzar hacia compromisos verificables no solo implica responder a una exigencia social, sino también anticiparse a riesgos reputacionales y fortalecer la confianza en un mercado donde la transparencia ya dejó de ser opcional.